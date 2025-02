Bien entendu, il s'agit là d'un nom temporaire, d'un placeholder. Et il ne fait presque aucun doute que OnePlus et OPPO vont en réalité s'inspirer du bouton Action présent sur les iPhone 15 et iPhone 16. Un bouton à tout faire, sur lequel on peut venir remapper à peu près n'importe quelle fonction, et qui a lui aussi remplacé l'interrupteur historique des smartphones Apple l'année dernière.