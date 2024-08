MattS32

Tout a fait, et en plus elle était bien « visible », car la tête de la clé était une partie du corps de la télécommande, et il fallait la retirer pour accéder à la pile :



Mais comme les gens ne lisent plus les documentations, y en a bien quelques uns qui ont dû se faire avoir. Tant pis pour eux.

Aujourd’hui c’est moins visible, parce qu’il faut complètement retirer le capot de la carte, mais c’est toujours bien là (la pièce gris sombre) et bien documenté dans le mode d’emploi :