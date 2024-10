Au-delà de l’aspect visuel, le Xiaomi 15 Pro impressionnerait également par sa fiche technique. Sous le capot, il est prévu qu'il embarque le très attendu Snapdragon 8 Gen 4 (à moins qu'il ne soit renommé « Snapdragon 8 Elite »), couplé à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. L’écran AMOLED de 6,78 pouces, légèrement incurvé, offrirait une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette configuration s’accompagnerait d’une batterie robuste de 6 000 mAh, compatible avec une charge rapide de 100 W, ce qui promet une autonomie et une rapidité de recharge impressionnantes, bien que moins rapide que le modèle 14 Pro pour des raisons de températures élevée.

Voici un résumé de la fiche technique selon les dernières fuites :