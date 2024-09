Les Xiaomi 14T et 14T Pro sont disponibles à la vente dès aujourd'hui. Le 14T est proposé à partir de 649 euros en version 12 Go + 256 Go en Titan Gray, Titan Blue, Titan Black et Lemon Green. Le 14T Pro, quant à lui, est vendu à partir de 799 euros en version 12 Go + 256 Go en Titan Gray, Titan Blue et Titan Black.