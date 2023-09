Xiaomi dévoile ses nouveaux smartphones 13T et 13T Pro, dotés d’un bloc photo conçu avec Leica

Les deux nouveaux smartphones de Xiaomi se déclinent en trois couleurs : Bleu, Noir ou Vert. Le dos du modèle Bleu bénéficie d’un revêtement en cuir végan, tandis que les deux autres versions proposent une finition plus classique, en verre.

Le 13T sera disponible au prix de 649,90 euros, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour le Xiaomi 13T Pro, les prix varient selon la configuration : 799,90 euros pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, 899,90 euros pour la version 12 Go + 512 Go, et 999,90 euros pour 16 Go + 1 To.