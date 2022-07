Le Xiaomi 12S Ultra est officiel, il mise tout sur la photo avec son optique signée Leica

Le constructeur met en avant son partenariat avec l'expert Leica pour la conception de l'appareil photo du Xiaomi 12S Ultra. La perle du dispositif est le capteur principal Sony IMX989 de 50,3 MP, qui sort du lot à plusieurs niveaux. Il bénéficie d'une lentille asphérique pour une meilleure qualité d'image sur les bords des clichés et mesure un pouce pour capturer plus de détails et de lumière. Il prend par défaut des photos en 12,5 MP avec fusion de pixels afin d'encore améliorer les résultats dans des environnements peu lumineux. On retrouve également un module ultra grand-angle Sony IMX586 de 48 MP et un téléobjectif de 48 MP.

Pour le reste, le smartphone est équipé d'un écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces affichant une définition QHD+, bénéficiant d'une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz, supportant le Dolby Vision et le HDR10+, et prenant en charge une profondeur des couleurs 10-bit.

Le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 est associé à 8 ou 12 Go de RAM et à 256 ou 512 Go d'espace de stockage. L'autonomie est confiée à une batterie de 4860 mAh avec recharge filaire 67W, recharge par induction 50W et recharge sans fil inversée 10W.