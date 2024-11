Capteur TOF

Cela ne vous a pas échappé, certains smartphones sont maintenant équipés de capteurs TOF, pour « Time of Flight » (temps de vol en français), qui servent à mesurer la distance entre le capteur et un objet distant. Il est ainsi capable de créer une carte 3D d'un objet ou d'une personne. Dans les faits, cela sert principalement à l'amélioration du mode portrait que l'on retrouve sur tous les téléphones aujourd'hui. L'intérêt d'un tel capteur reste encore à prouver dans la mesure ou certains mobiles sont capables de produire d'excellents portraits sans être équipés d'un tel capteur (les Google Pixel 3 et 4 pour ne pas les citer).

Capteur ultra-grand-angle

Le capteur ultra-grand-angle est devenu un indispensable de l'appareil photo des smartphones aujourd'hui. Il est équipé sur quasiment tous les modèles de téléphone de ces dernières années et permet d'agrandir l'angle de vision de la caméra, pour atteindre généralement entre 110 et 120°. Ce capteur est très pratique pour prendre du recul par rapport à une scène et faire entrer plus d'éléments périphériques dans la photo. Attention cependant aux effets de distorsion dans les coins, qui peuvent déformer la photo. La qualité des photos en ultra-grand-angle est moindre qu'avec le capteur principal, appelé aussi capteur grand-angle.

Objectif macro

L'objectif macro va jouer sur la distance focale pour créer un effet d'agrandissement et d'extrême proximité avec l'objet. Pour simplifier, il s'agit d'un capteur qui permet d'effectuer de très gros plans. Il est souvent utilisé comme troisième ou quatrième capteur sur des smartphones entrée ou milieu de gamme pour donner l'impression d'excellentes capacités photos du mobile. Mais le capteur ne sert donc que dans un cas très précis, et est parfois de mauvaise qualité, lisez bien les tests sur Clubic pour connaître les vraies performances des smartphones en photo.

Téléobjectif

Un téléobjectif est un capteur photo de longue focale qui permet de capturer des plans serrés d'objets qui se trouvent à une grande distance du lieu de la prise. Les limitations matérielles ne permettent pas de bénéficier de vrais téléobjectifs sur smartphone comme sur un appareil photo. Sur un téléphone, le téléobjectif va surtout permettre d'effectuer un zoom optique pour agrandir l'image et se rapprocher de l'action ou du sujet. Le zoom hybride et le zoom numérique sont effectués à partir d'une fonction logicielle et sont bien moins performants que le zoom optique.