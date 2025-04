On retrouve donc ce dos en plastique, avec vis apparentes, mais qui ne sont hélas plus que décoratives. En effet, Nothing opte pour cette fois pour un châssis « unibody » qui n'autorise plus ce genre d'excentricités. Dommage, tant cela plaçait le smartphone d'entrée de gamme à part sur l'échiquier. Sans doute que le design modulaire du premier modèle était trop coûteux à produire, et n'a finalement pas rencontré le succès escompté. Nous avons cherché à en savoir plus, mais nos requêtes sont restées lettres mortes jusqu'à présent.