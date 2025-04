Le Galaxy A36 succède fort logiquement au Galaxy A35 sorti l’an dernier. Samsung ne s’est pas trop foulé pour le concevoir, puisqu’il est quasiment identique à son prédécesseur en matière de design et d’ergonomie. Étonnamment, il hérite cette année d’un SoC Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm plutôt que de conserver une puce Samsung Exynos.

Ses performances sont tout à fait correctes pour un usage basique, mais nettement moins pour les apps nécessitant une grande puissance de calcul. Ce n’est guère étonnant, vu le positionnement entrée-milieu de gamme de l’appareil. Cela ne l’empêche pas de disposer d’un magnifique écran OLED d’une certification IP67 et d’un emplacement pour carte mémoire microSD. Sa batterie de 5 000 mAh permet de tenir une grosse journée avant de se retrouver à sec et l’on apprécie que la charge rapide 45 watts soit enfin supportée.

Les images produites par ses appareils photo sont globalement correctes en forte ou moyenne luminosité, à condition de ne pas trop abuser du zoom numérique (pas d’objectif ultra grand-angle). En faible éclairage ou en mode nocturne, le résultat est moyen, même s’il est un poil meilleur que ce que proposait le Galaxy A55.

Côté logiciel, on note l’apparition timide le l’IA, portée par la surcouche OneUI 7.0. Attention, il s’agit de « fonctions intelligentes » et pas de Galaxy AI, réservée aux modèles haut de gamme. On apprécie toujours autant l’interface maison de Samsung, tout en regrettant la présence de bloatwares (heureusement désinstallables).

Le Galaxy A36 est disponible en France à 399 euros (128 Go) et 449 euros (256 Go), soit 30 euros plus chers que son prédécesseur. Samsung justifie ce surcoût par le passage à 8 Go de RAM et l’ajout de l’IA. À ce prix, le Galaxy A36 est un choix intéressant pour des utilisateurs ne souhaitant pas dépenser une fortune dans un smartphone.