Complet et facile d'utilisation, Soda PDF est un logiciel en ligne dédié à la gestion des fichiers PDF, permettant aux utilisateurs de créer, modifier, convertir et sécuriser des documents. Son interface est intuitive et n'est pas sans rappeler la suite bureautique Microsoft Office. Plusieurs fonctionnalités sont proposées comme la fusion, la compression et l'annotation de fichiers PDF. Les utilisateurs peuvent également remplir et signer des formulaires électroniquement, ce qui en fait un outil pratique pour les professionnels et les particuliers.