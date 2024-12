Forte de son expérience dans le milieu de la signature électronique, Signaturit se revendique comme leader européen avec plus de 245 000 clients. La société est en conformité avec les principales réglementations comme eIDAS et le RGPD. Elle dispose aussi de certifications ISO 27001 et autres attestant de la sécurité et la qualité de ses services. Du point de vue des fonctionnalités, Signaturit propose une interface utilisateur bien huilée et facile à prendre en main. Intuitif, l'outil fonctionne à base de clics et de glisser-déposer. On apprécie à ce sujet les nombreuses intégrations natives, comme pour l'import de documents par le biais d'un service de stockage Cloud ou des connecteurs avec des outils comme Salesforce. Pour les signataires, nul besoin de télécharger un logiciel tiers. La signature s'effectue sur ordinateur ou appareil mobile directement via un lien envoyé par email. Signaturit propose quatre niveaux de sécurisation allant de la signature simple comprenant un code SMS jusqu'à la signature avec certificat numérique valable légalement. Côté tarifs, Signaturit propose plusieurs plans, avec un coût démarrant à environ 17$ par utilisateur par mois pour le plan Professionnel, et allant jusqu'à 57$ par utilisateur par mois pour le plan Business Plus. Des essais gratuits sont disponibles pour tester le service avant de s'engager.