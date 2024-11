En plus de ça, la société est basée en Suisse, ce qui la met hors de portée des lois de l’Union européenne et des États-Unis - une dimension importante pour certains. Le programme ne peut pas non plus lire vos messages, car il y a un cryptage côté client réalisé avec une clé inaccessible à l’entreprise.

Cependant, tout n’est pas parfait : seuls le contenu du message et les pièces jointes sont protégés et, pour profiter pleinement de l’expérience Proton Mail, il sera nécessaire de payer. Plusieurs formules existent en plus d'un plan gratuit : Mail Plus au prix de 3,99 euros par mois et Proton Unlimited au prix de 9,99 euros par mois (en facturation annuelle). Des plans dédiés aux entreprises existent également ainsi qu'un tout nouvel abonnement Family, pour six membres maximum démarrant à 29,99 euros le mois (le prix diminue si la durée d'abonnement augmente).

Parmi les récentes mises à jour de la messagerie électronique, une app pour Mac et Windows a notamment été mise à la disposition de tous (la version Linux est, quant à elle, en version bêta). Il est également possible désormais de créer des alias (10 en mode sans frais et un nombre illimité avec un abonnement payant). La surveillance du dark web est désormais ouverte aux abonnés payants et un partenariat a aussi été mis en place avec Standard Notes. De plus, Proton pass s'est doté d'un nouvel outil de surveillance, Pass Monitor.