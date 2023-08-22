Exit l'époque où Microsoft Excel s'imposait comme tableur au quotidien. Aujourd'hui, les solutions sont multiples pour analyser, organiser et présenter ses données. Mais il peut être difficile de s'y retrouver…voilà pourquoi Clubic vous accompagne avec ce comparatif des meilleurs logiciels de tableur en 2025, en collant le mieux possible à vos besoins.
Qu'est-ce qu'un logiciel de tableur ?
Un tableur est un logiciel conçu pour manipuler des données sous forme de grilles, composées de lignes et de colonnes. Chaque case (qu'on appelle des cellules) peut contenir du texte, des chiffres ou des formules. L’intérêt principal d’un tableur, c’est qu’il peut effectuer des calculs automatiques et structurer des informations de manière lisible et flexible. Même sans compétences techniques, il devient vite un outil pratique pour organiser ses idées, ses comptes ou son emploi du temps.
À quoi sert concrètement un tableur ?
Un tableur sert avant tout à organiser des données et effectuer des calculs automatiquement, le tout dans une interface en forme de grille, composée de lignes et de colonnes. Il suffit de saisir des informations dans des cases (cellules) pour ensuite trier, filtrer, additionner ou représenter ces données sous forme de graphiques.
Dans la pratique, c’est l’outil de base pour :
- Suivre un budget, personnel ou professionnel ;
- Gérer une liste (de courses, de contacts, de tâches…) ;
- Analyser des chiffres issus d’un sondage, d’un rapport ou d’une activité ;
- Créer un planning, un calendrier ou une feuille de présence ;
- Ou encore automatiser certaines tâches, comme des calculs de TVA, de marge ou de performance.
Des plus simples aux plus avancés, les tableurs s’adaptent à tous les usages : ils peuvent aussi bien servir à faire ses comptes à la maison qu’à piloter des données complexes en entreprise.
Quelles informations peut-on gérer avec un tableur ?
Un tableur peut pratiquement accueillir tous types de données structurées, tant qu'elles peuvent être organisées en lignes et colonnes. Il s’adapte aussi bien à un usage personnel qu’à un contexte professionnel ou associatif.
🧾 Données financières
- Budgets mensuels, bilans de dépenses
- Revenus, factures, marges, TVA
- Suivi de remboursement, prêts, économies
📋 Listes et inventaires
- Inventaire matériel ou produits
- Suivi de stock ou de commandes
- Listes de courses ou d’achats
📅 Organisation et planification
- Emplois du temps, plannings hebdomadaires
- Calendriers d’activités
- Feuilles de présence ou de réservation
📈 Statistiques et analyses
- Résultats d’enquêtes ou de sondages
- Données chiffrées à analyser (ventes, performances…)
- Mesures dans le cadre de projets scientifiques ou techniques
👥 Données de contact ou RH
- Annuaire interne, base de contacts
- Fiches de salariés ou d’intervenants
- Suivi de congés ou d’heures travaillées
📊 Données à visualiser
- Création de graphiques (barres, camemberts, courbes)
- Tableaux croisés dynamiques pour résumer de grands ensembles de données
Bien sûr, un tableur ne remplace pas un logiciel spécialisé dans chacun de ces domaines. Un outil de comptabilité offrira plus de rigueur, un gestionnaire de stock plus de contrôle, un logiciel RH plus d’automatisation. Mais pour des besoins simples, ponctuels ou personnels, le tableur fait largement le job.
C’est justement sa flexibilité qui en fait un outil aussi répandu. Vous pouvez créer un budget, un planning, un suivi de stock ou une base de contacts… le tout dans un seul fichier, sans avoir besoin d’installer cinq logiciels différents. Il s’adapte à vos besoins, à votre logique, et évolue avec vous.
Autrement dit, si vous n’avez pas besoin de toutes les fonctions poussées d’un outil métier, un bon tableur bien structuré peut remplacer avantageusement bien des solutions plus lourdes ou payantes, tant que l’usage reste basique.
Comment fonctionne un logiciel de tableur ?
Un tableur fonctionne sur un principe simple : une grande grille composée de lignes et de colonnes, où chaque cellule peut contenir des données ou des formules. Ces cellules sont identifiées par leur position (par exemple, B3 désigne la colonne B, ligne 3) et peuvent interagir entre elles grâce à des références croisées.
L'utilisateur saisit manuellement des valeurs ou des textes, mais l'intérêt d’un tableur va bien au-delà. Il permet d’automatiser une grande partie des tâches grâce aux formules. Une cellule peut par exemple afficher la somme de plusieurs autres (
=SOMME(A1:A10)), calculer une moyenne, ou afficher un résultat conditionnel (
=SI(...)). Toute modification dans une cellule référencée mettra à jour le résultat, sans intervention manuelle.
Les tableurs proposent aussi des outils d’organisation puissants : tri des lignes, filtres dynamiques, mises en forme conditionnelles, graphiques automatiques… L’objectif est de pouvoir structurer, visualiser et manipuler facilement un ensemble de données, même volumineux.
Enfin, la plupart des logiciels modernes gèrent plusieurs feuilles dans un même document, permettent de créer des liaisons entre fichiers et, pour certains, offrent des fonctions collaboratives en temps réel. Qu’il s’agisse de suivre un budget ou de construire un tableau de bord professionnel, le fonctionnement du tableur repose toujours sur cette logique : saisir des données, établir des relations, puis automatiser les calculs pour gagner du temps et éviter les erreurs.
- L'un des meilleurs logiciels de tableur.
- Compatibilité multiplateforme pour un meilleur travail collaboratif.
- Fait partie intégrante de la Suite Microsoft Office.
- Un outil qui facilite le travail d'équipe et la communication
- Des fonctionnalités avancées pour une gestion efficace des données
- Une intégration transparente avec les services Google pour une expérience harmonieuse
- Compatibilité des formats
- Intégration avec LibreOffice
- Gratuité
Les meilleurs tableurs en 2025
- Pour analyser des volumes de données importants : Microsoft Excel - Le tableur de référence pour les calculs avancés et l’automatisation.
- Pour travailler à plusieurs sur un même document : Google Sheets - Une solution collaborative accessible depuis n’importe quel navigateur.
- Pour gérer ses tableaux sans connexion Internet : LibreOffice Calc - Un outil gratuit pour un usage local sur tout type de machine.
- Pour présenter des données de façon soignée : Apple Numbers - Un tableur adapté à l’écosystème Apple, orienté clarté visuelle.
- Pour créer et automatiser des feuilles de calcul en ligne : Zoho Sheet - Une alternative complète pour centraliser le travail d’équipe.
Comment avons-nous testé ? Nos critères de sélection
Pour vous aider à choisir le bon tableur, Clubic s’est appuyé sur des tests effectués en conditions réelles par ses journalistes, pendant plusieurs jours d’utilisation. Chaque logiciel a été évalué selon des usages concrets : calculs comptables, suivi de projets, traitement statistique, travail collaboratif…
- Interface et prise en main : interface lisible, navigation fluide, accès rapide aux formules, aux graphiques et aux menus, prise en main facile (même sans formation bureautique)…
- Fonctionnalités principales : formules automatiques, filtres, tableaux croisés dynamiques, gestion de bases de données, macros, graphiques, scripts personnalisés
- Performances : ouverture de gros fichiers, calculs complexes, traitement de feuilles multiples ou avec plusieurs milliers de lignes, fluidité, réactivité, capacités de traitement en local et en ligne…
- Compatibilité multi-plateforme : versions Windows, macOS, Linux, Android, iOS et Web, mais également options d’usage hors ligne.
- Collaboration et fonctions connectées : partage de documents, édition simultanée, historique des modifications, commentaires, intégration à Google Drive, Microsoft 365, Nextcloud…
- Formats et export : import/export de fichiers Excel, CSV, ODS, PDF ou JSON, respect de la mise en page et des formules, compatibilité avec d’autres outils bureautiques…
- Tarification et rapport qualité/prix : version gratuite et limitations, offre payante, abonnements mensuels et annuels…
- Stabilité et fiabilité : plantages, bugs, blocages, stabilité globale, lenteurs…
- Sécurité et confidentialité : options de chiffrement, d’authentification, de gestion des droits d’accès, engagements en matière de respect des données
- Support et documentation : disponibilité de l’assistance, richesse des tutoriels, qualité de l'aide en ligne, activité de la communauté…
Pourquoi nous faire confiance ?
Clubic teste et compare des logiciels depuis plus de 25 ans avec une seule priorité : vous aider à choisir des outils fiables, adaptés à votre usage, sans jargon technique inutile ni complaisance. Chaque tableur de ce comparatif a été évalué en situation réelle par notre rédaction, sur différentes plateformes (Windows, macOS, Android, Web…).
Nous avons simulé des scénarios concrets : budget familial, suivi de stock, reporting d’entreprise, collaboration en temps réel… Notre méthode repose sur des critères objectifs (ergonomie, fonctionnalités, formats, prix…) et une indépendance éditoriale totale. Si un outil est bon, c’est parce qu’on l’a vraiment mis à l’épreuve.
Comparatif des 5 meilleurs tableurs en 2025
Sélectionner un bon tableur, ce n’est pas seulement une question d’apparence ou de prix : tout dépend de vos véritables besoins. Pour ce comparatif, nous avons testé les outils les plus populaires du marché dans des conditions concrètes. Chaque logiciel a ses atouts, ses limites, et son public cible : notre équipe vous livre ici une analyse claire, avec les points forts, les points faibles, et un verdict tranché pour vous aider à faire le bon choix, que vous gériez un budget perso ou un tableau de bord complet en entreprise.
Microsoft Excel - Pour analyser des volumes de données importants
Puissant, complet et ultra-compatible, Microsoft Excel reste la référence incontournable pour l’analyse de données complexes, la création de tableaux croisés dynamiques ou le suivi financier avancé.
- L'un des meilleurs logiciels de tableur.
- Compatibilité multiplateforme pour un meilleur travail collaboratif.
- Fait partie intégrante de la Suite Microsoft Office.
✅ Points forts
- Nombreuses fonctionnalités avancées
- Compatibilité avec les formats bureautiques standards
- Intégration à Microsoft 365
- Automatisation avec macros (VBA) et Power Query
- Collaboration cloud avec OneDrive et Excel Online
❌ Points faibles
- Apprentissage fastidieux pour les fonctions avancées
- Abonnement Microsoft 365 nécessaire
- Consommation mémoire un peu élevée
- Peu adapté aux usages simples et/ou ponctuels
Pourquoi choisir Microsoft Excel ?
Microsoft Excel reste un choix évident pour les utilisateurs qui manipulent régulièrement des données chiffrées. Sa stabilité, sa richesse fonctionnelle et son intégration fluide à l’écosystème Microsoft en font une solution adaptée aux environnements bureautiques exigeants, y compris mobiles grâce à OneDrive. Moins pertinent pour de simples tableaux, Excel est redoutable dès qu’il s’agit d’analyse ou de modélisation.
🛠️ Fiche technique Microsoft Excel
- 🌍 Origine : États-Unis
- 💻 Compatibilité : Windows, macOS, Android, iOS, Web
- 📁 Formats supportés : XLSX, CSV, PDF, ODS, XML…
- ☁️ Synchronisation cloud : Oui, via OneDrive
- 🤝 Fonctions collaboratives : Oui, en temps réel avec Office 365
- 🆓 Offre gratuite : Oui (version en ligne limitée)
Notre avis
Microsoft Excel reste la référence incontournable pour les utilisateurs exigeants qui travaillent sur des feuilles complexes, avec des volumes de données importants ou des fonctions avancées. C’est l’outil qu’on recommande sans hésiter dans un cadre professionnel, notamment pour ses possibilités de collaboration et d’automatisation. Son coût n’est pas négligeable, mais il est justifié si vous exploitez tout son potentiel. Pour un usage ponctuel ou personnel, en revanche, d’autres options plus légères peuvent suffire.
Google Sheets - Pour travailler à plusieurs sur un même document
Point fort de Google Sheet : la collaboration en temps réel,
idéale pour gérer un budget partagé, un planning de projet ou un tableau de bord d’équipe depuis n’importe quel appareil connecté.
- Un outil qui facilite le travail d'équipe et la communication
- Des fonctionnalités avancées pour une gestion efficace des données
- Une intégration transparente avec les services Google pour une expérience harmonieuse
✅ Points forts
- Gratuit
- Collaboration en temps réel fluide
- Historique complet des modifications et des versions
- Synchronisation cloud automatique
- Compatible avec Excel
- Intégration transparente avec les services Google
❌ Points faibles
- Nécessité d'avoir un compte Google
- Fonctions avancées moins poussées qu'Excel
- Dépendance à une connexion Internet stable
- Interface minimaliste pour les utilisateurs avertis
- Confidentialité des données, liée à l'écosystème Google
Pourquoi choisir Google Sheets ?
Google Sheets est simple d’accès et parfaitement intégré au workspace Google, ce qui en fait une solution idéale pour les travailleurs nomades, les étudiants et les petites équipes collaboratives. Sa gratuité et sa synchronisation automatique dans le cloud facilitent le travail à distance sans contraintes techniques ni coûts additionnels. Bien que moins riche en fonctionnalités avancées qu’Excel, Sheets répond efficacement aux besoins quotidiens, particulièrement pour les utilisateurs attachés à leur mobilité.
🛠️ Fiche technique
- 🌍 Origine : États-Unis
- 💻 Compatibilité : Windows, macOS, Android, iOS, Web
- 📁 Formats supportés : XLSX, CSV, PDF, ODS, XML + import/export
- ☁️ Synchronisation cloud : Oui, via Google Drive
- 🤝 Fonctions collaboratives : Oui, édition et partage en temps réel
- 🆓 Offre gratuite : Oui, pour toutes les fonctionnalités
Notre avis
Accessible et collaboratif, Google Sheets est adapté aux équipes mobiles et aux utilisateurs qui veulent une gestion simple et partagée de leurs données. L’édition en temps réel et l’intégration transparente au cloud ont l'avantage de ne pas surcharger les appareils. Google Sheets n’est pas le plus puissant des tableurs, surtout dans le cas de calculs complexes, mais pour la majorité des usages professionnels ou personnels, il s'impose comme un choix évident.
LibreOffice Calc - Pour gérer ses tableaux sans connexion Internet
LibreOffice Calc fait partie de la suite bureautique LibreOffice. Il offre une alternative puissante et gratuite à ceux qui souhaitant un tableur complet hors ligne, pour travailler sans connexion Internet ou avec des fichiers complexes.
- Compatibilité des formats
- Intégration avec LibreOffice
- Gratuité
✅ Points forts
- Open source, gratuit, sans publicité ni abonnement
- Pas besoin de connexion Internet
- Fonctionnalités avancées
- Interface personnalisable et sans surcharge
- Stable, même avec les fichiers volumineux
❌ Points faibles
- Interface un peu dépassée
- Pas de collaboration en temps réel
- Intégration cloud non native, synchronisation manuelle
- Prise en main peu adaptée aux néophytes
- Import/Export Excel laissant à désirer
- Communauté comme seule assistance
Pourquoi choisir LibreOffice Calc ?
LibreOffice Calc s’adresse avant tout à ceux qui cherchent une alternative gratuite et fiable à Excel, sans sacrifier les fonctions essentielles. C’est la solution idéale pour les étudiants, les associations ou les indépendants avec un budget limité, qui ont besoin d’un tableur fonctionnel hors ligne, sans abonnement ni collecte de données.
🛠️ Fiche technique
- 🌍 Origine : Allemagne
- 💻 Compatibilité : Windows, macOS, Linux
- 📁 Formats supportés : ODS, XLS, XLSX, CSV, PDF, XML + import/export avancé
- ☁️ Synchronisation cloud : Non native (possible via solutions tierces)
- 🤝 Fonctions collaboratives : Pas en temps réel (partage manuel possible via fichiers)
- 🆓 Offre gratuite : Oui, sans aucune limitation
Notre avis
LibreOffice Calc est la solution libre la plus légitime face à Excel, surtout pour ceux qui veulent garder le contrôle total de leurs données sans abonnement ni cloud imposé. Ce n’est ni le plus fluide ni le plus moderne des tableurs, mais pour un usage local, ponctuel ou déconnecté, il fait le job avec une compatibilité correcte et un vrai intérêt fonctionnel. Un choix pragmatique, sans verrou ni fioritures.
Apple Numbers - Pour présenter des données de façon soignée
Apple Numbers, c'est une interface élégante et une intégration parfaite à l’écosystème Apple, idéale pour créer des tableaux clairs et visuels sur iPad ou Mac, notamment dans un cadre scolaire, associatif ou créatif.
- La synchronisation iCloud permettant de retrouver les feuilles de calcul sur iOS comme sur macOS.
- La présence de nombreux modèles de tableaux données et graphiques.
- La possibilité de collaborer à plusieurs à la gestion d'une feuille de calcul.
✅ Points forts
- Interface soignée et épurée
- Intégration fluide avec macOS, iOS et iCloud
- Tableaux et graphiques faciles à styliser, grâce à de nombreux modèles
- Optimisé pour iPad et Apple Pencil
- Gratuit pour les appareils Apple
- Nombreux templates
❌ Points faibles
- Moins puissant pour les calculs avancés
- Compatibilité limitée avec les fichiers Excel complexes
- Outils d'analyse de données restreints
- Import/export à peaufiner
Pourquoi choisir Numbers ?
Apple Numbers est principalement destiné aux utilisateurs baignant dans l'écosystème Apple. L'intégration transparente avec macOS, iOS et iCloud en fait une solution naturelle pour ceux qui jonglent entre Mac, iPhone et iPad, notamment dans des contextes de mobilité ou de travail collaboratif léger. Idéal pour les familles, les enseignants ou les indépendants qui recherchent un tableur élégant, simple à prendre en main et sans coût supplémentaire.
🛠️ Fiche technique
- 🌍 Origine : États-Unis
- 💻 Compatibilité : macOS, iOS, Web
- 📁 Formats supportés : Numbers, XLSX, CSV, PDF (export natif uniquement)
- ☁️ Synchronisation cloud : Oui, via iCloud
- 🤝 Fonctions collaboratives : Oui, édition en temps réel via iCloud
- 🆓 Offre gratuite : Oui, toutes les fonctionnalités sont incluses sans abonnement
Notre avis
Apple Numbers mise sur la simplicité et l’élégance, au service des utilisateurs qui veulent un tableur facile à prendre en main, sans se perdre dans les menus. Ce n’est pas l’outil le plus puissant ni le plus adapté aux calculs complexes, mais pour un usage personnel, scolaire ou créatif sur Mac, iPhone ou iPad, il fait l'affaire sans friction. L’intégration fluide à l’écosystème Apple et la collaboration via iCloud en font une valeur sûre pour les utilisateurs fidèles à la marque.
Zoho Sheet - Pour créer et automatiser des feuilles de calcul en ligne
Parfait pour les équipes travaillant à distance, qui cherchent un tableur collaboratif complet, accessible en ligne, et capable de gérer des automatisations sans dépendre de Google ni Microsoft.
- La collaboration en temps réel sur le feuille de calcul, sous le contrôle du propriétaire de l'espace.
- La compatibilité du logiciel avec de nombreux formats de feuilles de calcul, dont Excel.
- La variété des outils de calcul et de présentation des données.
✅ Points forts
- Collaboration en temps réel
- Historique des modifications
- Automatisation via macros, scripts et fonctions personnalisées
- Interface sobre et rapide
- Bonne compatibilité avec Excel
- Gratuit jusqu'à un usage professionnel modéré
❌ Points faibles
- Traduction et ergonomie approximatives
- Moins adapté aux très grands tableaux complexes ou volumineux
- Apprentissage nécessaire pour les automatisations avancées
- Dépendance relative à l'écosystème Zoho
Pourquoi choisir Zoho ?
Zoho Sheet s’adresse avant tout aux indépendants, PME ou équipes dispatchées géographiquement, qui cherchent un tableur collaboratif performant, sans investir dans un abonnement. Compatible avec l’écosystème Zoho mais aussi avec les formats Microsoft, il offre une vraie alternative cloud pour centraliser données et automatisations sans sortir du navigateur. Son accès 100 % gratuit en fait une solution de choix pour les structures au budget serré, les freelances ou les utilisateurs qui veulent rester loin des GAFAM.
🛠️ Fiche technique
- 🌍 Origine : Inde
- 💻 Compatibilité : Windows, macOS, Linux, iOS, Web
- 📁 Formats supportés : XLSX, CSV, ODS, TSV, PDF, HTML (import/export natif)
- ☁️ Synchronisation cloud : Oui, via Zoho WorkDrive
- 🤝 Fonctions collaboratives : Oui, via Zoho WorkDrive ou autres services compatibles
- 🆓 Offre gratuite : Oui, pour toutes les fonctionnalités principales
Notre avis
Zoho Sheet coche toutes les cases pour les utilisateurs qui cherchent une alternative crédible aux solutions américaines, avec un vrai souci de confidentialité et une suite collaborative complète. Sa prise en main demande un petit temps d’adaptation, mais son intégration fluide dans l’écosystème Zoho en fait un outil pertinent pour les équipes, les indépendants ou les associations. Ce n’est pas le plus populaire, mais pour un usage quotidien connecté, sans frais cachés, il mérite clairement d’être envisagé, lui et son IA Zia, l'assistant capable de générer des graphiques et d'analyser les données.
Logiciels de tableur : les réponses à toutes vos questions
Quel est le tableur de Microsoft ?
Le tableur de Microsoft s’appelle Excel.
C’est l’un des logiciels les plus connus de la suite Microsoft Office. Il permet de saisir, organiser, calculer et analyser des données sous forme de tableaux. Excel est utilisé aussi bien par les particuliers que par les entreprises, notamment pour sa puissance de calcul, ses nombreuses formules, ses graphiques, ses tableaux croisés dynamiques, et ses fonctions avancées comme les macros (VBA).
Il existe deux versions :
- Excel pour bureau, installé localement (Windows ou macOS, via Microsoft 365 ou Office 2021) ;
- Excel en ligne, accessible gratuitement avec un compte Microsoft, mais avec des fonctions un peu plus limitées.
C’est aujourd’hui la référence du marché en matière de tableur, même si d’autres alternatives gratuites ou en ligne existent.
Quel est le tableur de Google ?
Le tableur de Google s'appelle Google Sheets.
C’est un outil gratuit accessible en ligne depuis un simple navigateur, via un compte Google. Il permet de créer, modifier et partager des feuilles de calcul, avec toutes les fonctions de base qu’on attend d’un tableur : formules, tris, filtres, graphiques, mise en forme conditionnelle, etc.
Ce qui fait sa force, c’est surtout la collaboration en temps réel : plusieurs personnes peuvent travailler sur le même document en simultané, voir les modifications en direct, et commenter ou suggérer des changements. Toutes les modifications sont enregistrées automatiquement dans le cloud (Google Drive), ce qui évite les pertes de données.
Google Sheets fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur mobile, et peut importer/exporter des fichiers Excel si besoin. Pour un usage personnel, éducatif ou collaboratif léger, c’est une alternative très accessible à Excel.
Quel tableur pour ipad ?
Sur iPad, Apple Numbers est l’option native, gratuite et bien optimisée pour un usage tactile, avec une interface visuelle agréable. Microsoft Excel et Google Sheets sont également disponibles via l’App Store, parfaits pour ceux qui utilisent déjà ces outils sur ordinateur. Zoho Sheet propose aussi une version mobile complète pour collaborer en ligne. En revanche, LibreOffice Calc n’est pas disponible sur iPad, sauf via des solutions détournées type accès distant.
Peut-on faire un budget personnel sans connaissances en tableur ?
Oui, de nombreux modèles gratuits sont disponibles et adaptés aux débutants. Google Sheets ou Excel en ligne proposent des templates prêts à l’emploi.
Il suffit souvent de modifier quelques cellules pour l’adapter à sa situation. Aucun calcul complexe n’est requis pour commencer.
Est-ce risqué d’ouvrir un fichier de tableur inconnu ?
Oui, surtout s’il contient des macros. Il peut alors être utilisé pour injecter du code malveillant. Activez les macros uniquement si vous êtes sûr de la source.
Les risques incluent le vol de données, des ransomwares ou des scripts automatisés. Un antivirus à jour est recommandé dans tous les cas.
Un tableur peut-il remplacer un logiciel de gestion ?
Oui, pour un usage basique : suivi de budget, stock, planning. Mais il atteint vite ses limites sur la sécurité, l’automatisation ou le multi-utilisateur. Les PME préfèreront souvent une solution dédiée.
Est-ce que les formules changent d’un logiciel de tableur à l’autre ?
La majorité des formules de base (somme, moyenne, si…) sont identiques. Mais certaines fonctions avancées ou de tri diffèrent selon les éditeurs. Un fichier complexe peut ne pas être 100 % compatible.