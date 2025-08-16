Chaque colonne dans Grist reçoit un type de données bien précis : texte, nombre, date, ou même un lien vers un autre tableau. Cette précision structure vos informations : une colonne pour les noms, une autre pour les dates, et une troisième qui fait référence à un autre tableau. Quand vous modifiez un élément, les tableaux liés se mettent à jour automatiquement. Ce fonctionnement limite les erreurs que l’on trouve souvent dans Excel, comme les doublons ou les mauvaises saisies. Vous choisissez comment afficher vos données : en liste, en tableau Kanban, ou en graphique. Chaque personne configure la présentation selon ses préférences. Les calculs reposent sur Python. Un assistant vous propose des formules adaptées selon vos besoins. Sans rien savoir en code, vous pouvez automatiser vos tâches.

Les échanges de fichiers compliqués deviennent inutiles. Tous les collaborateurs travaillent sur un espace commun. Les modifications apparaissent en direct pour tous. Chaque changement s’enregistre, vous pouvez facilement revenir à une version précédente en cas de besoin. Avec Grist, on gère autant des projets, des équipes, des événements ou des budgets dans un seul et même outil. Si vous mettez à jour une date dans un tableau, Grist peut alerter automatiquement dans un autre. Vous gagnez un vrai contrôle tout en évitant le casse-tête des documents multiples.