Pas vraiment, si tu te reposes sur les logiciels libres, tu perds en compétences techniques déjà et avoir des compétences dans ça, c’est la base. Si Google ou MS coupent les accès mail pour 2-3j, ce sont des grosses pertes pour les entreprises et l’état doit être en mesure d’assurer la sécurité numérique. Puis, tu n’as pas tout en logiciel libre. Pour chacune des solutions qu’ils proposent, tu dois héberger tes propres services. Puis les équivalant dans les commentaires type only office, infomaniak, libreoffice, Proton, ils ont un coût et c’est souvent non négligeable quand tu as 20-30 salariés. Dans d’autres cas, tu dois avoir les compétences techniques (vas déployer Rocket.Chat et le maintenir sans compétences informatiques). Oui, tu peux tjr déléguer à un prestataire, mais ce n’est pas gratuit… Puis, on n’en parle même pas des solutions type libreoffice c’est une app en local… Déjà ceux qui parlent de ça n’ont visiblement aucune idée de comment fonctionne un ordi et les app… Il y a une vraie logique de souveraineté numérique derrière, mais pour le comprendre, il faut déjà être en mesure de comprendre les enjeux. Là, avec lasuite l’état fournit une solution clé en main, gratuite et souveraine qui ne dépendra pas de l’humeur de tel ou tel politicien d’un pays tiers.