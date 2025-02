Infomaniak saura-t-elle imposer sa suite bureautique face à Google et Microsoft ?

Infomaniak multiplie les initiatives pour mettre en valeur ses services. On se souvient que la société avait lancé sa formule Etik regroupant une messagerie, un calendrier, du stockage en ligne, un carnet d'adresses ou encore un accès à la visioconférence de kMeet.

Cette offre a été rebaptisée My kSuite et permet toujours de créer des comptes de type @ik.me, @etik.com @ikmail.com. On y retrouve les mêmes services avec, via kDrive, un accès aux outils d'édition en ligne. Ces derniers sont issus d'un partenariat avec OnlyOffice. À l'instar de Google, 15 Go d'espace sont proposés gratuitement (avec en plus 20 Go pour la messagerie).

Pour Infomaniak, il s'agit surtout de faire migrer les utilisateurs vers une version payante baptisée My kSuite Pro facturée à partir de 1,90€/mois pour 1 To de stockage et jusqu'à 6 To. Parmi les nouveaux éléments, notons un accès à une intelligence artificielle souveraine pour l'aide à la rédaction. En version gratuite, cette dernière ne permet que d'effectuer des traductions au sein de la messagerie.

Il est important de noter que l'offre My kSuite Pro diffère de la souscription Service Mail facturée à 1,50€/mois et permettant d'enregistrer un nom de domaine. Dans ce cas de figure, les utilisateurs n'ont accès qu'à la messagerie, au calendrier ainsi qu'au carnet d'adresses.