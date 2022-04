Avis Infomaniak kSuite : une suite bureautique eco-friendly et respectueuse de la vie privée

Plus respectueux de l'environnement que beaucoup de ses concurrents et répondant à des normes très strictes de confidentialité, le service cloud d'Infomaniak passe le test la barre haute. Celui-ci s'impose en effet comme une solution de productivité tout à fait intéressante. Même s'il constitue une très bonne alternative à Office ou Workspace, on peut tout de même lui reprocher son application mobile incomplète et buggée ainsi que l'absence de chiffrement de bout en bout sur les terminaux (via le fameux coffre-fort qui manque encore et toujours à l'appel). On apprécie toutefois l'effort de l'hébergeur à faire des mises à jour fréquentes et à proposer de bons outils de collaboration à des prix très compétitifs. Il nous tarde de voir ce que l'avenir lui réserve !