Avis ONLYOFFICE : une suite cloud sécurisée proposant l'auto-hébergement

Pour s'aligner avec la concurrence et répondre aux besoins des équipes, tous les outils de la suite bureautique comportent des fonctionnalités de collaboration. On remarque l'intégration d'un mode de co-édition - qui permet de travailler à plusieurs et en temps réel sur n'importe quel type de document, mais aussi la possibilité d'ajouter des commentaires ou de discuter sur le module le chat intégré (voir sur Telegram).

Certains éditeurs du pack proposent aussi l'activation ou la désactivation du suivi des changements, l'aperçu de l'affichage et un astucieux mode comparatif pour mettre en parallèle le document ouvert avec un autre. Et pour communiquer avec ses collègues, ONLYOFFICE Docs comporte des modules complémentaires dédiés aux appels audio et vidéo.