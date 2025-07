Dans la même veine, et comme évoqué plus haut, le trackpad (rétroéclairé sur toute sa surface) est ridiculement petit en 2025. Il manque par ailleurs de précision et globalement d’intérêt. On aura donc vite fait de connecter une souris externe, même lorsqu’on ne joue pas. L’appareil souffre par ailleurs de connectiques pas tout à fait aussi variées qu’on l’aurait voulu. On retrouve bien trois ports USB-A 3.2 Gen 1 (à 5 Gbit/s), deux ports Thunderbolt 5, une sortie HDMI 2.1 (tous regroupés à l’arrière), un lecteur de cartes SD, et une prise casque (cette fois sur le flanc gauche)… mais il nous manque une prise Ethernet pour atteindre la plénitude que nous serions en droit d’attendre d’un modèle 16 pouces aussi volumineux. Dommage.

L’Area-51 dispose par contre d’une excellente webcam grand-angle de 8 Mpx, délivrant une image Ultra HD rarissime sur laptop, et tout à fait convaincante. Cette dernière est par ailleurs compatible avec l’identification faciale via Windows Hello. Quant à la partie audio, elle est également au point. Alienware combine ici deux haut-parleurs de 2 W et deux caissons de basses de 2 W pour un son relativement puissant et équilibré. On salue l’effort.