En jeu, l’appareil s’échauffe donc, fort, et siffle, tout aussi fort. La chaleur dégagée par les composants est palpable au niveau du châssis, notamment au-dessus du clavier. On vous laisse d’ailleurs jeter un œil aux mesures évocatrices de notre caméra thermique après une heure de stress test et de benchmarks. Notre sonomètre, quant à lui, affiche une moyenne de 56 dB à 40 cm de l’écran. À moins d’avoir un problème d’audition, le bruit sera donc difficile à ignorer.

Cette prestation thermique — similaire à celle d’un Blade 16, plus compact encore — nuit aux performances de notre Neo 16S, surtout sur le plan CPU. Comprenez ici que les capacités de son Core Ultra 9 275 HX en calcul multi-core ne sont exploitées que partiellement. Sur le gamer allégé d’Acer, la puce d’Intel marque en effet « seulement » 1702 points en multi-core et 129 points en single-core sur Cinebench R24.

À titre de comparaison, la même puce marquait 2185 points en multi-core et 135 points en single-core sur l’Alienware Area-51 de 16 pouces — une machine certes nettement plus lourde et épaisse, mais équipée d’une chambre à vapeur. Plus compact que l’Alienware, mais pourvu lui aussi d’une chambre à vapeur, le HP Omen Max 16 parvenait pour sa part à faire atteindre 1987 points en multi-core et 131 points en single-core à ce même Core Ultra 9 275 HX.