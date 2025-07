En matière de connectique, notre TUF Gaming 18 ne démérite pas non plus, mais il faut dire qu’il a la place pour faire les choses bien. Son flanc gauche abrite un port RJ45, une sortie HDMI 2.1, une prise USB4 type-C, une prise USB-C 3.2, une prise USB-A 3.2 Gen 2 et une prise casque ; tandis que son côté droit regroupe uniquement une prise USB-A 3.2 Gen2 et un port USB-A 2.0. Deux reproches ici : l’absence de lecteur de cartes SD et la présence de ce port USB-A 2.0 archaïque. Dommage. Dans la même veine, on déplore également qu’ASUS nous cantonne une nouvelle fois à une connectivité Wi-Fi 6E et non Wi-Fi 7.