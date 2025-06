On obtient ici un framerate moyen de 34 images/s (FPS) en Full HD+, avec les réglages graphiques ultra, les textures x16, et un traitement antialiasing TAA. De quoi propulser la partie graphique du Core Ultra 5 226V sur le podium des solutions intégrées les plus performantes en 2025. À titre de comparaison, la puce M4 du MacBook Air 2025 obtenait 37 FPS dans les mêmes conditions de test.

Les résultats obtenus par le SSD M2 de 512 Go sont enfin des plus respectables à ce prix. On relève ainsi 6 332 Mo/s en lecture et 4 387 Mo/s en écriture. Ces vitesses de transferts sont plus que suffisantes pour les usages visés par le petit ultraportable bureautique d’Acer.