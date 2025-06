Ce clavier s’avère convaincant à l’utilisation, avec un cliquetis discret et une profondeur de course suffisante, en dépit d’une frappe paradoxalement assez sèche. La précision est au rendez-vous. On s’habitue à ce clavier en quelques minutes. Nous avons apprécié l’utiliser pendant toute la durée de notre test.

Malheureusement, le trackpad est nettement moins bon. Comme souvent, ce dernier souffre de clics appuyés erratiques. MSI sauve néanmoins les meubles : il reste précis dans l’ensemble, et la surface de glisse est satisfaisante. Quel dommage par contre qu’aucun lecteur d’empreintes digital ne soit de la partie. En 2025, l’absence d’identification biométrique ne devrait plus exister sur laptop.

Réparties sur les flancs et l’arrière du châssis, les connectiques sont suffisamment nombreuses. On retrouve une prise Thunderbolt 4, trois ports USB-A 3.2 Gen 1, une sortie HDMI 2.1, une prise RJ-45, et une prise casque. À l’exception peut-être d’une prise USB-C supplémentaire et d’un lecteur de cartes mémoire SD (le format 16 pouces s’y serait prêté), on ne manque à vrai dire de rien.