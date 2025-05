Le MSI Stealth A16 devrait pour sa part arriver sur le marché français à 1700 ou 1800 euros dans sa version RTX 5060. MSI n’était toutefois pas en mesure de nous fournir de prix précis au moment du test.

Le modèle que nous avons pu essayer brièvement était équipé de la configuration suivante :

Un écran IPS de 18 pouces, QHD+ et 240 Hz

Un processeur AMD Ryzen AI 7 350

32 Go de DDR5

Une carte graphique RTX 5060 (95 W de TGP avec Dynamic Boost)

RTX 5070 et RTX 5060 Mobiles : un premier aperçu des performances, quelques problèmes de pilotes, et une bonne surprise…

Commençons peut-être par rappeler que face à la génération Ada Lovelace (RTX 4000), les cartes graphiques mobiles milieu de gamme de génération Blackwell (RTX 5000) disposent d’enveloppes TGP légèrement réduites.

NVIDIA permet en effet aux constructeurs de configurer - hors Dynamic Boost -, la RTX 5070 mobile entre 50 et 100 W (contre un maximum de 115 W pour l’ancienne RTX 4070, hors Dynamic Boost là aussi) ; tandis que la RTX 5060 mobile peut pour sa part être configurée - toujours hors Dynamic Boost -, entre 40 et 100 W (en lieu et place d’un maximum de 115 W pour l’ancienne RTX 4060, hors Dynamic Boost également).

Avec respectivement 115 W et 95 W de TGP maximum au compteur (Dynamic Boost compris cette fois), la RTX 5070 mobile que nous avons essayé était donc exploitée à pleine capacité ; mais ce n'était pas tout à fait le cas de la RTX 5060 mobile, qui fonctionnait pour sa part à 20 W de moins que sa puissance maximale théorique. Gardez cet élément en tête.

Sans plus attendre, voici un tableau comparatif des performances que nous avons pu mesurer sur 3D Mark Speed Way et Port Royal, deux benchmarks capables de prendre en compte le ray-tracing.