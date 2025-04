Ils arrivent, et ils vont faire grand bruit ! MSI dégaine sa nouvelle armada d’ordinateurs portables gaming, équipés des toutes dernières cartes graphiques NVIDIA RTX 5070 Ti, 5080 et 5090, et propulsés par des processeurs Intel Core Ultra 7 et Ultra 9. Tous les ans le même refrain, me direz-vous ? Pas cette fois. Cette année, MSI revisite en profondeur sa gamme hautes performances composée des séries Titan, Raider, Vector et Stealth.

Au programme : des capacités hors normes, des technologies de pointe, une bonne dose d’IA… et bien d’autres surprises. On vous détaille tout ce que ces bêtes de course embarquent sous le capot. Et comme si ce n’était pas suffisant, MSI accompagne leur lancement de jolies promos pour vous faire craquer.