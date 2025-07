Conçu pour répondre aux attentes des joueurs occasionnels ou réguliers sans grever leur budget, l’ERAZER Crawler E30e offre une configuration cohérente et suffisamment musclée pour faire tourner la majorité des jeux actuels en Full HD. Son duo Intel Core i5-12450H et GeForce GTX 1650 permet d’assurer une expérience fluide sur les titres compétitifs ou les AAA modérés, à condition de rester raisonnable sur les réglages graphiques. L’écran 144 Hz vient parfaire l’ensemble avec une réactivité bienvenue pour les jeux nerveux.

Ce modèle se distingue également par sa modularité : la mémoire vive et le SSD sont accessibles et évolutifs, une rareté dans cette tranche de prix. Avec ses 8 Go de RAM DDR4 et son SSD de 512 Go, il assure déjà un bon confort d’utilisation au quotidien, que ce soit pour le jeu, la bureautique ou les usages multimédia. Il est en revanche livré sans système d’exploitation, ce qui demandera un peu de configuration à l’installation, mais offre aussi plus de liberté à l’utilisateur averti.

Proposé ce mardi à un tarif plancher dans le cadre des toutes dernières heures des soldes d’été : ce PC portable gamer coche donc les bonnes cases pour celles et ceux qui veulent une machine prête à jouer sans se ruiner. À moins de 385€, l’ERAZER Crawler E30e devient un excellent point d’entrée dans l’univers du jeu sur PC portable, à condition de ne pas tarder : l’offre expire ce soir.