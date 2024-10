Il n'y a pas de miracles, le prix proposé pour un PC portable gamer dépend directement de la qualité des matériaux utilisés pour la conception de l'appareil, bien que certaines marques prennent de plus grandes marges que d'autres. Les PC gamers les moins chers disposent généralement d'une définition et d'une luminosité plus faible, qui se ressent au niveau du confort visuel lors de longue session de jeu. Le faible coût de conception se ressent aussi souvent dans l'aspect du PC gamer. La qualité de frappe est plus sommaire et les finitions d'une certaine fragilité, il en résulte une durabilité et une expérience de jeu moins satisfaisante que sur un PC portable gamer haut de gamme. Côté performances, même en entrée de gamme, les pc gamer vous permettent de profiter de vos jeux avec une fluidité et une qualité d'image bien supérieure à la moyenne. Néanmoins, seuls les PC portables gamers les plus chers sont capables de faire tourner les jeux avec des fréquences d'élevés et des technologies graphiques de haute volée comme le Ray-Tracing.