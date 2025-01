L'Acer Nitro V15 débute néanmoins aux alentours de 900 euros en configuration Ryzen 5, 16 Go, RTX 4050. Des moutures Intel (Core i5, i7 et i9 de 13e génération) existent enfin, à des tarifs allant de 800 euros environ à près de 1 600 euros.

Design : basique, solide, efficace ?

Ce n'est pas nécessairement son objectif premier, mais avec 36,2 x 23,9 x 2,3 centimètres pour 2,1 kilos, l'Acer Nitro V15 est raisonnable en matière de mensurations. Il reprend d'ailleurs un format plutôt standard sur le terrain des gamers entrée de gamme, en se rapprochant par exemple du gabarit adopté par le Victus 15 chez HP. Pas de souci donc pour le transporter et l'utiliser en cours, ou au travail, même si l'autonomie (par essence assez limitée sur ce type de PC) s'avère tout de même vite contraignante pour un usage en mobilité.

Sur le plan de l'assemblage et du design, Acer ne démérite pas non plus avec ce nouveau Nitro V15. L'appareil s'en tient à un châssis que l'on connaissait déjà, mais qui a tout de même nettement gagné en qualité de construction par rapport aux premières générations d'appareils Nitro (ceux qui se souviennent des premiers Nitro 5 savent de quoi nous parlons). On est ici sur un carénage en plastique, de qualité, bien assemblé et solidement construit… même si la rigidité du cadre d'écran pourrait être améliorée, et que le plastique laqué du capot est sensible aux rayures et autres traces de doigts.