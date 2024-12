Design : il aurait pu être irréprochable !

Châssis en aluminium, ouverture du capot possible à 180 degrés, esthétique épurée et finitions de bon niveau. Une nouvelle fois, Honor régale sur le plan du design. La marque nous a globalement habitués à des châssis sobres et bien conçus, et le nouveau MagicBook Pro 16 ne fait pas exception. Si l'on peut arguer qu'il manque peut-être un peu d'originalité, il aura au moins l'avantage de plaire au plus grand nombre. Cela tombe bien, c'est précisément le but recherché par ce produit.

Avec 354 x 242 x 19,9 millimètres d'épaisseur pour 1,79 kilo, l'appareil affiche des mensurations tout à fait dans l'axe de ce que l'on attend d'un modèle de 16 pouces récent. On en a déjà vu des plus fins et des plus légers, c'est évident, mais pour son segment milieu de gamme, le nouveau PC portable d'Honor ne déçoit pas. Il n'est, certes, pas aussi compact qu'un ultraportable de 13 ou 14 pouces, mais il demeure facile de le loger dans un sac à dos ou dans une sacoche pour l'emporter en cours ou au bureau.