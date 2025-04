Pour faire court, on obtient donc cette année une machine dotée d’un nouveau processeur M4 plus puissant, et d’une plus grande quantité de mémoire vive, pour 100 euros de moins qu’il y a un an. Il s’agit tout simplement d’une des meilleures affaires vues chez Apple depuis longtemps.

Peu habitué à nous proposer des rapports équipements/prix avantageux, le géant de Cupertino fait donc forte impression sur ce point. À l’instar du Mac mini M4, le MacBook Air M4 offre un niveau de performances très satisfaisant pour son tarif.

Quoi qu’il en soit, et comme évoqué plus haut, le modèle de base du MacBook Air M4 se contente d’un GPU 8 coeurs, un peu moins rapide que la mouture que nous avons reçue en prêt. L’appareil que nous testons ici est effectivement équipé d’une configuration plus haut de gamme.