Test du Framework Laptop : l’ultraportable qui mise tout sur la réparabilité

Quoi qu’il en soit, et pour une utilisation courante en bureautique et multimédia (usages ciblés par le Framework Laptop), on dispose d’un bon niveau de performances. L’appareil est réactif et ne manque jamais de pep’s pour les activités du quotidien. Notons par ailleurs que si l’iGPU Iris Xe du Core i5-1135G7 est un peu moins rapide que celui du i7, il permet tout de même de lancer quelques jeux en 1080p dans d’assez bonnes conditions avec un niveau de réglage faible / moyen… à condition toutefois de privilégier des titres compétitifs, anciens, ou simplement peu gourmands en ressources.

Notons enfin que ce bon niveau de performances s’étend au SSD choisi par Framework. Il s’agit en l’occurrence d’une barrette M.2 NVMe (format 2280) Western Digital Black SN850, de 512 Go. Cette dernière nous offre des débits réellement élevés : 6665,20 Mo/s en lecture et 4487,97 Mo/s en écriture, de quoi lui permettre de se placer dans le Top 3 des SSD les plus rapides parmi les laptops testés sur Clubic ces derniers mois. Bref, ces vitesses permettent des transferts de fichiers ultra rapides et contribuent aussi à une excellente réactivité de l’OS.

Autonomie : Framework devrait faire mieux !

Question autonomie, le Framework Laptop ne nous a — malheureusement — pas impressionnés. Avec son Core i5 et sa batterie de 55 Wh, pourtant équivalente à celle de nombreux autres ultraportables, comme par exemple le Dell XPS 13 2-en-1 évoqué plus haut (52 Wh seulement), ou l’Acer Swift 5 2021 (55,9 Wh), l’appareil aurait clairement pu faire mieux. Car si en l’état la journée de travail sur batterie est tout à fait possible, on ne va jamais tellement plus loin. Et force est d’admettre qu’à prix et configuration équivalents, la concurrence, elle, fait maintenant nettement mieux dans la plupart des cas.

Dans le cadre de notre test d’autonomie habituel, consistant à laisser tourner Netflix jusqu’à épuisement complet de la batterie, nous n’avons pas dépassé les 8 heures 30 avant l’extinction des feux sur le Framework Laptop. Nous enchaînions alors les épisodes de Désenchantée via Edge, avec la luminosité de l’écran poussée à 100%, le rétroéclairage du clavier coupé et un casque branché. Les paramètres de Windows 11 favorisant l’efficacité énergétique étaient également activés.