Framework Laptop : assemblage et prise en main du plus réparable des PC portables

Il faut dire que le Framework Laptop porte en lui la promesse d’une nouvelle génération de produits plus faciles à réparer, à entretenir et à faire évoluer. En clair, des produits plus respectueux du droit des utilisateurs à la réparation, mais aussi plus respectueux de l’environnement.

Sur le Framework Laptop, pratiquement chaque pièce, chaque composant, est étudié pour être facile d’accès. L’engin est également conçu pour permettre une certaine personnalisation. Outre le cadre de l’écran, que l’on peut changer pour profiter d’une couleur différente (orange, noir ou gris), cela passe par la connectique. Cette dernière est présente sous la forme de « cartes d’extensions » USB-C interchangeables, choisies lors de la commande en fonction de vos préférences, et fabriquées de manière à être encastrées dans des emplacements laissés vacants sur les flancs du PC.

Leur installation prend moins d’une minute : ils suffit de les clipser sur le châssis. Elles sont alors solidement maintenues en place par un système de glissière et ne peuvent se libérer qu’en appuyant sur un petit bouton pression. Ce système nous a fait bonne impression et paraît assez solide. Par ailleurs, rien ne bouge lorsque ces modules sont fixés. On regrette par contre qu’ils occupent beaucoup de place sur les côtés du Framework Laptop. Nous sommes ainsi limités à quatre emplacements seulement… et donc à quatre ports maximum.