Gmail est un outil performant et ergonomique utilisé par plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Cette mailbox a l'avantage d'intégrer de nombreux outils, issus de la suite bureautique Google Workspace : Drive, Chat, Meet, etc. Innovant, l'outil s'est récemment doté d'un nouvel assistant IA. Gmail est complète, moderne et simple à utiliser. S'étant dotée d'un nouveau design en 2023, cette plateforme peut faire économiser pas mal de temps puisqu'elle trie elle-même les courriels reçus en différentes catégories. En plus de la section destinée aux spams, elle les range aussi dans différentes catégories, comme « Promotions » pour tout ce qui concerne des offres, « Réseaux sociaux », « Notifications » ou encore « Forum ». Il est d'ailleurs possible de personnaliser ces libellés en se rendant dans les paramètres. D'autres options peuvent améliorer la rédaction des courriers. Par exemple, il est possible d'activer la suggestion de corrections grammaticales et orthographiques, ainsi que la correction automatique et la suggestion de texte.