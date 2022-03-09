Capacité de stockage : combien vous faut-il vraiment ?

Le volume nécessaire dépend principalement du type de photos que vous produisez. Un smartphone récent génère des fichiers entre 3 et 8 Mo en JPEG et jusqu'à 15-20 Mo en format HEIC (iPhone). Si vous prenez une centaine de photos par mois, un espace de 15 Go vous suffit environ un à deux ans. En revanche, un appareil hybride ou reflex produit des fichiers RAW de 20 à 80 Mo selon le capteur : un mariage ou un week-end de reportage peut peser plusieurs dizaines de gigaoctets. Un photographe régulier dépassera rapidement les 100 Go et devra se tourner vers une offre payante.

Une règle pratique : estimez votre production mensuelle en Go, multipliez par 12, et choisissez un fournisseur qui vous offre au moins deux ans de marge.

Formats de fichiers : JPG, RAW, HEIC… tous les clouds ne sont pas égaux

C'est le critère le plus souvent ignoré des comparatifs grand public — et pourtant l'un des plus importants si vous utilisez un appareil photo dédié. Tous les services ne stockent pas les fichiers RAW de la même façon.

Google Photos accepte les formats RAW courants (.dng, .cr2, .nef…) mais les déduit du quota de stockage et ne les compresse pas. pCloud propose des aperçus des fichiers RAW directement dans l'interface web et mobile. Amazon Photos stocke les RAW en pleine résolution sans compression, ce qui en fait l'une des meilleures options pour les photographes amateurs et semi-pros abonnés Prime. iCloud gère nativement les fichiers HEIC (format par défaut des iPhone récents) ainsi que les RAW des appareils Apple. Joomeo s'engage contractuellement à ne jamais compresser ni redimensionner les fichiers originaux.

Si vous êtes utilisateur d'iPhone, vérifiez également que le service supporte bien le format HEIC, ce n'est pas universel.

Sécurité et chiffrement : comprendre les différences

Tous les services cloud chiffrent vos données en transit (TLS) et au repos (AES-256 en général). Mais la différence fondamentale réside dans le chiffrement côté client (ou zero-knowledge) : dans ce cas, vos fichiers sont chiffrés sur votre appareil avant d'être envoyés, et le prestataire n'a jamais accès à leur contenu.

Seuls quelques services proposent cette option : pCloud (via pCloud Crypto, en option payante), Icedrive (dans les plans payants), et Ente.io (zero-knowledge natif, inclus par défaut). Google Photos et Amazon Photos ne proposent pas de chiffrement zero-knowledge : Google et Amazon peuvent techniquement accéder à vos fichiers pour alimenter leurs algorithmes.

Si la vie privée et la confidentialité sont un critère prioritaire (notamment pour des photos professionnelles, familiales sensibles ou personnelles), privilégiez un service avec chiffrement zero-knowledge.

Localisation des serveurs et RGPD

La localisation des serveurs détermine la réglementation applicable à vos données. Les services américains (Google, Amazon, Microsoft) hébergent leurs données aux États-Unis, soumis au droit américain (dont le Cloud Act, qui peut contraindre ces entreprises à fournir des données à des autorités américaines même si les serveurs sont en Europe).

Les alternatives suisses (pCloud, kDrive d'Infomaniak) sont soumises au droit helvétique, réputé plus protecteur. Les services européens (Joomeo en France, Icedrive au Royaume-Uni) sont quant à eux soumis au RGPD. Si vous stockez des photos sensibles ou professionnelles et que la souveraineté des données est un enjeu, ce critère mérite une attention particulière.

Compatibilité avec vos appareils

La plupart des services sont disponibles sur iOS, Android, Windows et macOS. Mais des nuances existent : iCloud est conçu pour l'écosystème Apple et n'offre qu'une interface web limitée sur Windows ou Android. Google Photos excelle sur Android et propose une application iOS complète. kDrive est disponible sur toutes les plateformes incluant Linux. Ente.io est open source et disponible même en auto-hébergement.

Avant de vous engager sur un service payant, vérifiez que l'application mobile est disponible sur votre système, que la sauvegarde automatique fonctionne en arrière-plan, que l'interface vous convient, et que le partage par mail est possible sans que le destinataire ait besoin de créer un compte.