Un téléphone perdu, un disque dur qui lâche, et ce sont des années de souvenirs qui peuvent disparaître en un instant. C'est précisément ce risque que le stockage cloud photo permet d'éviter, en mettant vos clichés à l'abri quel que soit l'appareil utilisé pour les prendre. Photos prises sur le vif avec un smartphone, fichiers RAW issus d'un hybride pour les amateurs plus exigeants, ou simple envie de retrouver un souvenir depuis n'importe quel écran : les usages varient, mais le besoin de fiabilité reste le même pour tout le monde. Nous avons sélectionné et testé 11 services de stockage cloud photo pour vous aider à faire votre choix en toute confiance.
Meilleurs services de stockage cloud pour vos photos : le Top 11 en 2026
- 🥇 pCloud : 4 Go à 10 Go d'espace de stockage gratuit.
- 🥈 Icedrive : 10 Go d'espace de stockage gratuit.
- 🥉 kDrive : 15 Go d'espace de stockage gratuit.
- Google Photos : de 5 à 15 Go d'espace de stockage gratuit (partagé avec Drive et Gmail).
- Amazon Photos : 5 Go d'espace de stockage gratuit (illimité pour abonnés Prime).
- iCloud : 5 Go d'espace gratuit.
- Joomeo : 5 Go d'espace gratuit.
- Mega : 20 Go d'espace de stockage gratuit.
- OneDrive : 5 Go d'espace de stockage gratuit.
- Piwigo : Gratuit en auto-hébergement ; essai 30 jours en version hébergée.
- Ente.io : 10 Go d'espace de stockage gratuit.
De nombreux fournisseurs proposent aujourd'hui des offres gratuites généreuses mais aussi des solutions payantes très compétitives pour qui a besoin de plus d'espace. Ils diffèrent sur des points essentiels : capacité, formats acceptés, sécurité, localisation des serveurs et prix. Envie de trouver la solution la plus adaptée à vos besoins ?
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Bien que de nombreuses solutions de stockage soient disponibles, le choix du cloud reste le préféré des utilisateurs, permettant la sauvegarde en ligne des photos ainsi qu'un accès depuis n'importe quel appareil, tout en facilitant le partage. Avec le confort des options de protection avancées pour éviter la perte ou le détournement des données stockées ou échangées, rien n'est laissé au hasard.
En général, on distingue deux catégories de stockage en ligne dédiées à la photographie : les offres classiques et les solutions plus spécialisées. Les services traditionnels offrent quelques fonctionnalités spécialisées, mais se distinguent principalement par leur importante capacité de stockage à un prix abordable. À l'inverse, les services spécialisés sont conçus avec toutes les fonctionnalités idéales pour les photographes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Ils permettent de présenter leur travail et d'utiliser des plugins pour personnaliser leur expérience, même si leur coût est souvent plus élevé. Opter pour un stockage cloud orienté vers la photographie limite généralement les types de fichiers acceptés, comme les photos, vidéos et fichiers audio. En revanche, un stockage plus général offre la flexibilité d'ajouter divers autres types de documents.
Votre choix entre les deux dépend de vos besoins, mais pour la plupart des utilisateurs, les solutions de stockage en ligne polyvalentes sont souvent plus avantageuses. Les différences résident principalement dans la capacité de stockage cloud gratuit, les fonctionnalités disponibles et la compatibilité avec diverses plateformes. Clubic a identifié plusieurs options parmi les meilleurs services de stockage cloud en 2026, particulièrement adaptées aux amateurs de photographie.
Comment choisir son cloud pour stocker ses photos en ligne ?
Capacité de stockage : combien vous faut-il vraiment ?
Le volume nécessaire dépend principalement du type de photos que vous produisez. Un smartphone récent génère des fichiers entre 3 et 8 Mo en JPEG et jusqu'à 15-20 Mo en format HEIC (iPhone). Si vous prenez une centaine de photos par mois, un espace de 15 Go vous suffit environ un à deux ans. En revanche, un appareil hybride ou reflex produit des fichiers RAW de 20 à 80 Mo selon le capteur : un mariage ou un week-end de reportage peut peser plusieurs dizaines de gigaoctets. Un photographe régulier dépassera rapidement les 100 Go et devra se tourner vers une offre payante.
Une règle pratique : estimez votre production mensuelle en Go, multipliez par 12, et choisissez un fournisseur qui vous offre au moins deux ans de marge.
Formats de fichiers : JPG, RAW, HEIC… tous les clouds ne sont pas égaux
C'est le critère le plus souvent ignoré des comparatifs grand public — et pourtant l'un des plus importants si vous utilisez un appareil photo dédié. Tous les services ne stockent pas les fichiers RAW de la même façon.
Google Photos accepte les formats RAW courants (.dng, .cr2, .nef…) mais les déduit du quota de stockage et ne les compresse pas. pCloud propose des aperçus des fichiers RAW directement dans l'interface web et mobile. Amazon Photos stocke les RAW en pleine résolution sans compression, ce qui en fait l'une des meilleures options pour les photographes amateurs et semi-pros abonnés Prime. iCloud gère nativement les fichiers HEIC (format par défaut des iPhone récents) ainsi que les RAW des appareils Apple. Joomeo s'engage contractuellement à ne jamais compresser ni redimensionner les fichiers originaux.
Si vous êtes utilisateur d'iPhone, vérifiez également que le service supporte bien le format HEIC, ce n'est pas universel.
Sécurité et chiffrement : comprendre les différences
Tous les services cloud chiffrent vos données en transit (TLS) et au repos (AES-256 en général). Mais la différence fondamentale réside dans le chiffrement côté client (ou zero-knowledge) : dans ce cas, vos fichiers sont chiffrés sur votre appareil avant d'être envoyés, et le prestataire n'a jamais accès à leur contenu.
Seuls quelques services proposent cette option : pCloud (via pCloud Crypto, en option payante), Icedrive (dans les plans payants), et Ente.io (zero-knowledge natif, inclus par défaut). Google Photos et Amazon Photos ne proposent pas de chiffrement zero-knowledge : Google et Amazon peuvent techniquement accéder à vos fichiers pour alimenter leurs algorithmes.
Si la vie privée et la confidentialité sont un critère prioritaire (notamment pour des photos professionnelles, familiales sensibles ou personnelles), privilégiez un service avec chiffrement zero-knowledge.
Localisation des serveurs et RGPD
La localisation des serveurs détermine la réglementation applicable à vos données. Les services américains (Google, Amazon, Microsoft) hébergent leurs données aux États-Unis, soumis au droit américain (dont le Cloud Act, qui peut contraindre ces entreprises à fournir des données à des autorités américaines même si les serveurs sont en Europe).
Les alternatives suisses (pCloud, kDrive d'Infomaniak) sont soumises au droit helvétique, réputé plus protecteur. Les services européens (Joomeo en France, Icedrive au Royaume-Uni) sont quant à eux soumis au RGPD. Si vous stockez des photos sensibles ou professionnelles et que la souveraineté des données est un enjeu, ce critère mérite une attention particulière.
Compatibilité avec vos appareils
La plupart des services sont disponibles sur iOS, Android, Windows et macOS. Mais des nuances existent : iCloud est conçu pour l'écosystème Apple et n'offre qu'une interface web limitée sur Windows ou Android. Google Photos excelle sur Android et propose une application iOS complète. kDrive est disponible sur toutes les plateformes incluant Linux. Ente.io est open source et disponible même en auto-hébergement.
Avant de vous engager sur un service payant, vérifiez que l'application mobile est disponible sur votre système, que la sauvegarde automatique fonctionne en arrière-plan, que l'interface vous convient, et que le partage par mail est possible sans que le destinataire ait besoin de créer un compte.
Meilleur stockage gratuit pour photos en 2026 : le tableau récapitulatif
|Critère
|pCloud
|Icedrive
|kDrive
|Google Photos
|Amazon Photos
|iCloud
|Joomeo
|MEGA
|OneDrive
|Piwigo
|Ente.io
|Espace gratuit
|10 Go
|10 Go
|15 Go
|5 à 15 Go
|5 Go
|5 Go
|5 Go
|20 Go
|5 Go
|Essai 30 j
|10 Go
|Offre payante (entrée de gamme)
|4,99 €/mois (500 Go)
|3 €/mois (2 To)
|5,54 €/mois (3 To)
|0,49 €/mois la 1e année (100 Go)
|0,99 €/mois (50 Go)
|0,99 €/mois (50 Go)
|2,60 €/mois (50 Go)
|3,33 €/mois (200 Go)
|2 €/mois (100 Go)
|29 €HT/mois (10 Go)
|2,49 €/mois (50 Go)
|Offre à vie
|Oui
|Oui
|Non
|Non
|Non
|Non
|Non
|Non
|Non
|Non
|Non
|Compression des photos
|Non
|Non
|Non
|Mode éco
|Non
|Non
|Non
|Non
|Non
|Non
|Non
|Formats RAW supportés
|Oui
|Partiel
|Partiel
|Oui (quota)
|Oui
|Oui
|Oui
|Oui
|Partiel
|Oui
|Partiel
|Chiffrement zero-knowledge
|Option payante
|Option payante
|Non
|Non
|Non
|Protection avancée
|Non
|Oui
|Non
|Non
|Oui
|Souveraineté des données
|Suisse (RPGD)
|Gibraltar / UK (RGPD)
|Suisse (RPGD)
|USA (Cloud Act)
|USA (Cloud Act)
|USA (Cloud Act)
|France (RGPD)
|Europe (RGPD)
|USA (Cloud Act)
|France (RGPD)
|Europe (RGPD)
Meilleur stockage gratuit pour photos en 2026 : le comparatif complet
pCloud : 2 à 10 Go d'espace de stockage gratuit
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité
Quel stockage gratuit pour vos photos ?
Photos : les fonctionnalités principales de pCloud
pCloud dispose depuis 2025 de son propre éditeur d'images et d'une app Android modernisée. Parmi les fonctionnalités permises par le service pour gérer ses clichés, on compte par exemple la possibilité de redimensionner les photos directement à partir de pCloud, la possibilité de compresser ses vidéos et de les télécharger facilement, le fait de pouvoir créer simplement des archives directement dans le cloud. pCloud permet aussi de visualiser les aperçus des fichiers RAW directement dans l'interface web et mobile pour la plupart des formats courants
Le téléversement peut par ailleurs être automatisé : l’utilisateur a ainsi la possibilité de sauvegarder des photos et des vidéos directement sur pCloud, pour les retrouver facilement par la suite.
Autre astuce permise par pCloud : la possibilité de libérer de l’espace sur son smartphone simplement. L’outil indique ainsi à l’utilisateur le nombre de fichiers que l’on a déjà en ligne, et que l’on peut donc supprimer sur son appareil pour faire de la place. On rappelle par ailleurs que pCloud est une solution multiplateforme (Windows, Mac, Linux, Android, iOS), ce qui permet un accès permanent à toutes ses photos. D’autre part, si la solution gratuite proposée par cet outil n’est pas suffisante, on peut basculer vers une souscription premium payante, "à vie", c’est-à-dire un achat en une fois et pas un abonnement comme on peut en retrouver chez de nombreux concurrents.
Côté nouveautés, Sur Windows, deux versions ont été déployées pour l'été 2026 : la première, axée sur les performances et l’allègement de la mémoire mobilisée lors d’utilisations prolongées ; la seconde, consacrée aux corrections de bugs et aux ajustements d’interface. Sur macOS, une mise à jour, orientée vers une meilleure stabilité générale et des performances renforcées, a été déployée. Sur Linux, la synchronisation a été accélérée, le dossier Crypto stabilisé, et une option d’accélération matérielle a aussi été activée afin d’exploiter le GPU.
Icedrive : 10 Go d'espace de stockage gratuit
Convivial, simple, performant et ultrasécurisé, Icedrive constitue une excellente alternative. Même si l'on aurait apprécié une interface francisée, Icedrive s'améliore de jour en jour avec de nouvelles fonctionnalités et surpasse déjà selon nous de nombreux services cloud concurrents.
Outre un généreux plan gratuit avec 10 Go de stockage, ses forfaits premium figurent parmi les plus compétitifs du marché. Le service cloud britannique garantit de surcroît une sécurité de bout en bout simple et efficace et une confidentialité de premier ordre. Un nouveau service de stockage cloud sur lequel il va falloir compter dans les années à venir.
- Sécurité et confidentialité remarquables
- Plan gratuit généreux
- Cryptage de bout en bout sans connaissance
- Tarifs bon marché
- Pas de synchronisation au niveau des blocs
- Interface non francisée
- Zero-knowledge chiffrement absent sur le plan gratuit
- Aucun audit de sécurité indépendant publié
Quel stockage gratuit pour vos photos ?
Avec ses 10 Go de stockage gratuit sur le nuage, Icedrive s’impose comme l'une des solutions les plus simples du marché dès lors que l’on parle stricto-sensu d’espace libre pour ses photographies. Icedrive propose par ailleurs de faire des copies de sauvegarde de tout le contenu que l’on a sur son mobile afin de les conserver à l’avenir : c’est un moyen simple pour ceux qui perdent leur smartphone par exemple de récupérer toutes leurs données (dont les photographies) grâce à cette méthode.
Photos : les fonctionnalités principales de Icedrive
Si l’on parle principalement de photo, Icedrive propose des fonctionnalités très limitées dans le domaine, bien loin de ce qui peut être proposé par des solutions plus spécialisées comme Joomeo, Piwigo ou encore Amazon Photos. Néanmoins, grâce à une sécurité au-dessus de la moyenne dans le traitement des données, il s’impose malgré tout comme une valeur sûre du stockage de fichiers en ligne.
Malheureusement, la version gratuite d’Icedrive limite l’accès à certaines fonctionnalités comme les options de partage avancées. La bonne nouvelle, c’est que cette solution permet d’enregistrer automatiquement les anciennes éditions des documents sans aucune limite de temps. Ainsi, si l’on décide d’éditer une image et que l’on fait une ou plusieurs erreurs, il est possible de revenir sur une version précédente du document pour tout corriger en cas de fausse manipulation.
kDrive : 15 Go d'espace de stockage gratuit
- mood15 Go d'espace gratuit
- storage3 To d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Infomaniak kDrive regroupe le stockage cloud, la synchronisation, le partage et l’édition collaborative dans un service accessible sur ordinateur, mobile et navigateur. Il convient aussi bien à un utilisateur individuel qu’à une équipe qui échange régulièrement des documents. La répartition des fonctions entre de nombreuses offres demande cependant de vérifier précisément la formule choisie. Le service ne doit pas non plus être confondu avec une sauvegarde indépendante, malgré son historique de versions et sa corbeille.
- Applications sur cinq plateformes
- Édition collaborative de documents
- Liens publics sans compte
- Solo limité à un utilisateur
- Team plafonné à six utilisateurs
- Office Online sous conditions d’offre
Quel stockage gratuit pour vos photos ?
Malgré sa jeunesse, kDrive a su s’imposer au fil des mois comme l'une des solutions les plus populaires du marché lorsque l’on parle de stockage sur le nuage. Une des principales raisons de ce succès réside dans l’aspect presque entièrement gratuit pour ceux qui le souhaitent. kDrive permet ainsi de stocker des fichiers sous plusieurs formats, parmi lesquels des photos ou des vidéos, avec notamment 15 Go d’espace offert pour ceux qui ne souhaitent pas se tourner vers une souscription payante. Toutes les données sont hébergées exclusivement dans les datacenters suisses d'Infomaniak, conformes au RGPD et à la nLPD suisse.
Notons que le PDG d'Infomaniak a, en mai 2026, cédé les droits de vote de la société à la Fondation Infomaniak, une structure d'utilité publique.
Photos : les fonctionnalités principales de kDrive
Malgré l’absence de nombreuses fonctionnalités spécialisées pour photos (albums, personnalisation, etc), kDrive comble en permettant la synchronisation automatique et le transfert de photos de son smartphone vers son compte.
Pour faire clair, kDrive est une excellente solution gratuite de stockage cloud et l’un des plus généreux avec ses 15 Go d’espace offerts, mais il n’est en aucun cas l’outil le plus pertinent pour l’utilisateur qui apporte beaucoup d’importance à la gestion de ses photos et des vidéos. Il est ainsi possible de stocker ces dernières, mais leur organisation, leur gestion et leur implémentation dans l’application sont très limitées.
Google Photos : 15 Go d'espace de stockage gratuit
Quel stockage gratuit pour vos photos ?
Impossible de ne pas mentionner Google Photos, incontestablement très populaire dès lors que l’on aborde la photo. Cette réussite repose sur plusieurs facteurs : d’abord, l’outil est disponible partout. Navigateur Web, application desktop, Android, iOS, on peut retrouver Google Photos sur tous les terminaux possibles, ce qui en fait une des applications les plus agréables à utiliser en multiplateforme.
En matière de nouveautés, Google Photos ne chôme pas : le service vient d'ouvrir « Edit with Ask Photos » à la France et à plusieurs pays européens. Concrètement, vous pouvez désormais retoucher vos photos en discutant avec l'IA, comme vous le feriez avec un assistant. Google mijote également une mystérieuse fonction vidéo IA baptisée « Soba » dont le rôle exact reste encore secret.
Google Photos accepte les formats suivants : JPEG, PNG, GIF, WebP, TIFF, HEIC et la plupart des formats RAW courants. Par ailleurs, l’outil propose un accès gratuit à 15 Go sur le cloud. Attention cependant, ce stockage est aussi partagé avec l’ensemble des web apps proposées par Google Drive. Pour les images en haute qualité, Google s’occupe de les compresser automatiquement grâce à un algorithme installé nativement sur l’application web. Si l’envie de profiter de plus d’espace se fait ressentir, il est par ailleurs possible de se procurer un abonnement payant afin de profiter de plus d’options d’utilisation et de stockage.
Photos : les fonctionnalités principales de Google photos
Utilisant l'IA pour la reconnaissance faciale ou la recherche d'objets mais aussi pour améliorer les retouches, Google Photos est une solution très simple d’utilisation pour ceux qui souhaitent sécuriser leurs clichés, créer de l’espace interne sur leur appareil mobile, ou même synchroniser automatiquement les photos prises sur l’application (attention, les données sont stockées principalement sur des serveurs américains). Ce faisant, aucun risque de perdre du contenu : il se retrouve directement sur le cloud dès que le cliché est pris. L’utilisateur peut évidemment décider de faire le tri par la suite. Dans l’ensemble, Google Photos est un des outils les plus complets et plaisants à utiliser dans le domaine du stockage cloud spécialisé pour photophiles.
Amazon Photos : 5 Go d'espace de stockage gratuit (illimité pour abonnés Prime)
- Compris dans l'abonnement Prime
- Stockage illimité
- Haute qualité conservée
Quel stockage gratuit pour vos photos ?
Malgré l’immense force de frappe du cybermarchand, qui reste l'une des entreprises les plus puissantes du monde, on ne parlait que très peu de son service cloud de stockage, Amazon Drive. Ce dernier pouvait potentiellement garder au chaud tout type de document (photos y compris), mais pour diversifier son portefeuille, le géant américain a également lancé Amazon Photos, un service qui va désormais remplacer Drive et qui permet de gérer directement ses clichés.
Il existe plusieurs manières de l’utiliser : les abonnés Prime peuvent profiter d’une capacité de stockage de photos illimitée en pleine résolution, tandis que les autres peuvent intégrer autant de photos sur Photos que la limite de stockage cloud imposée par l’utilisation gratuite de Drive (soit 5 Go). Les abonnés Prime peuvent aussi inviter jusqu'à cinq membres de leur famille à bénéficier eux aussi du stockage photo illimité via la fonctionnalité Family Vault.
L’idée derrière Photos est simple : permettre à l’utilisateur de gérer plus simplement ses images grâce à une application dédiée. Il peut ainsi créer des albums, les partager à des groupes de personnes, modifier des photos et même commander des tirages. C’est là l'une des caractéristiques différentes du service par rapport à la concurrence : il est en effet possible de créer un livre photo et l’imprimer de manière professionnelle, pour ensuite se le faire livrer.
Supportant les principaux formats photo (JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF), ainsi que les formats RAW et HEIC, Amazon Photos est un outil qui mériterait une exposition plus forte auprès des photophiles. Il s’agit d’un des services les plus agréables à utiliser à l’heure actuelle, d’autant que les nombreux abonnés Prime peuvent d’ores et déjà bénéficier de toutes les qualités fournies avec l’outil. On regrette cependant qu’il ne soit pas possible de définir de mots de passe pour les liens partagés : côté sécurité, Amazon Photos est bel et bien à la traîne. Mais la grande accessibilité, l'ergonomie simple et claire et la possibilité d’imprimer ses photos aisément en font une alternative de choix aux services plus célèbres.
iCloud : 5 Go d'espace gratuit
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage50 Go d'espace en option
- upload50 Go en limite d'envoi
- home_pinServeurs en Europe
iCloud est un service de stockage et synchronisation cloud pensé et conçu quasi exclusivement pour les terminaux d’Apple. C’est un service extrêmement simple à utiliser qui offre des espaces de stockage à des prix attractifs. Ses fonctionnalités de synchronisation et de partage entre les Mac, les iPhone et les iPad sont tout à fait remarquables et apportent un vrai confort d’utilisation au quotidien. En dehors de l’écosystème d’Apple, iCloud n’a en revanche aucun intérêt.
Pour des tarifs identiques ou très proches, les services cloud concurrents tels que Dropbox, pCloud ou Google Drive offrent beaucoup plus de fonctionnalités que cela soit pour travailler sur des documents, partager des contenus, lire des fichiers multimédias, etc. Autant de possibilités qu’iCloud réservent dans une moindre mesure uniquement aux utilisateurs d’Apple…
- Intégration profonde dans les terminaux Apple
- Simplicité d'utilisation
- Partage entre utilisateurs Apple
- Tarifs abordables
- Fonctionnalités limitées
- Conçu uniquement pour les produits Apple
- Vitesse de téléchargement
- Seulement 5 Go d'espace gratuit
Quel stockage gratuit pour vos photos ?
Incontestablement développé et optimisé pour appareils iOS, iCloud fait partie des alternatives sérieuses aux nombreux concurrents célèbres de ce marché. Ce faisant, il sera recommandé de posséder un ou plusieurs appareils Apple, car si le service fonctionne également sur Android ou Windows, il demeure beaucoup plus performant sur iOS ou macOS, avec des tonnes de fonctionnalités supplémentaires. Côté espace proposé à un compte gratuit, il faut compter sur "seulement" 5 Go : c’est moins que les 10 Go devenus la norme dans le domaine mais plus que la concurrence.
Photos : les fonctionnalités principales d'iCloud
Dans l’ensemble, iCloud est considéré comme l'un des services les plus agréables à utiliser au quotidien, notamment grâce à une interface utilisateur fluide et une belle simplicité pour les tâches régulières. Par ailleurs, comme Google Drive, iCloud propose une fonctionnalité qui permet de sauvegarder de manière automatique ses photos et vidéos sur son smartphone dès qu’elles sont capturées. Chez Apple, c’est encore mieux, puisque cette synchronisation est automatique sur un iPhone ou un Mac.
Par ailleurs, iCloud propose des fonctionnalités de retouche photo, le marquage et la recherche de photos précises grâce à des mots-clés et une vraie sécurité pour le traitement des données (Apple Intelligence peut aussi rechercher et trier les images). On regrettera néanmoins le manque de générosité du service en termes de stockage gratuit proposé aux adeptes avec les 5 Go.
Apple a récemment frappé fort lors de sa conférence annuelle des développeurs : l'application Photos sous iOS 27 accueillera trois nouveaux outils de retouche boostés à l'IA. Le mode Corriger devient plus puissant pour effacer plusieurs éléments complexes d'un coup, la fonction Étendre reconstruit intelligemment les bords d'une photo mal cadrée, et le Recadrage spatial repositionne les sujets dans le cadre en comblant les zones vides. Ces fonctions seront soumises à un quota quotidien — levé pour les abonnés iCloud+. La mise à jour est attendue pour l'automne.
Joomeo : 5 Go d'espace de stockage gratuit
- Choix de la fréquence de la synchronisation.
- Options de partage avancées.
- Fichiers hébergés sur des serveurs sécurisés en France.
Quel stockage gratuit pour vos photos ?
Si Joomeo est particulièrement populaire dans notre contrée, c’est particulièrement parce qu’il vient de chez nous ! Né en 2007, ce service lyonnais cible principalement les professionnels ou les amateurs de photographie, en leur permettant de synchroniser les clichés en haute qualité de leur smartphone vers le nuage. Joomeo supporte différents types de fichiers, à commencer par les images, mais aussi les PDF, les documents de travail PSD, EPS, AI, ou encore les vidéos au format AVI, HEVC, MOV ou MPG.
Puisqu’il s’agit d’un outil principalement dédié aux fanas de photographie, Joomeo propose également quelques options et fonctionnalités uniques qui font sa particularité : il est par exemple possible de choisir plusieurs modes de diffusion pour des diaporamas ou des albums publics, ou encore ajouter un filigrane automatiquement.
Malheureusement, Joomeo pêche par une limitation un peu trop sévère dans l’utilisation gratuite du service. En effet, avec seulement 5 Go d’espace gratuit, cette solution se place bien en dessous de la moyenne des services gratuits du genre. D’autant que ces 5 Go vont rapidement sembler très légers si l’on importe des photos de haute qualité, ce qui est pourtant clairement incité par Joomeo. Mais c’est peut-être le prix à payer pour profiter des fonctionnalités de cette infrastructure 100% française.
Mega : 20 Go d'espace de stockage gratuit
Malgré des débuts chaotiques, MEGA a réussi à redresser la barre. Bien plus fiable et stable que par le passé, le service offre un haut niveau de protection et de confidentialité avec une sécurité de bout en bout pour les données comme les communications. Compatible avec la plupart des plateformes et doté d’applications mobiles très soignées, MEGA offre l'un des plans gratuits les pus attractifs du marché. Outre un généreux espace de stockage de 20 Go extensible, il intègre à quelques exceptions près toutes les fonctionnalités du service, y compris les technologies de cryptage qui sont rarement gratuites.
Le constat est plus mitigé pour les formules payantes. Bien que le service offre des capacités de stockage et de transfert beaucoup plus élevées que la moyenne, ses technologies de synchronisation demeurent basiques et ses outils de collaboration très limités. Des lacunes qui ne sont malheureusement pas compensées par ses tarifs qui se situent dans la moyenne haute du marché. MEGA peut toutefois s’avérer un excellent choix pour ceux qui ont essentiellement besoin de faire de la sauvegarde pure et dure sur le cloud.
- Espace de stockage de 20 Go extensible
- Sécurité et confidentialité
- Fonctionnalités de partage
- Applications mobiles
- Chat anonyme
- Synchronisation basique
- Pas d'applications tierces
- Collaboration limitées
- Vitesse de téléchargement
- Tarifs assez élevés
Quel stockage gratuit pour vos photos ?
Grâce à ses 20 Go offerts et sa rapidité de transfert, Mega est aisément considéré comme l'un des meilleurs services de stockage en ligne gratuit. Forcément, à ce titre, il apparaît également comme l'une des alternatives les plus sérieuses dans le domaine de la photo, puisque ces 20 Go gratuits peuvent évidemment être utilisés principalement à cet effet. Mais contrairement à Google Photos ou même Joomeo, les fonctionnalités idoines dans Mega sont très limitées.
Photos : les fonctionnalités principales de MEGA
Malgré tout, il est possible de prévisualiser et découvrir l’historique de modification des objets, quel que soit leur format. Mega propose par ailleurs un service de stockage cloud sécurisé, permettant tout un tas de fonctionnalités qui peuvent être très pratiques, notamment lors du partage de photos : on peut ainsi choisir de définir des droits de lecture/écriture, instaurer un mot de passe ou encore une date d’expiration à des documents.
Dans l’ensemble, on choisira plutôt Mega si l’on recherche simplement un moyen de stocker simplement ses photos en ligne (pour se créer de l’espace sur son terminal par exemple). En revanche, pour profiter de diverses fonctionnalités inhérentes aux services dédiés à la photo, il vaudra mieux se tourner vers d’autres services plus spécialisés, lesquels proposent généralement beaucoup plus d’options, malgré peut-être un stockage plus limité.
OneDrive : 5 Go d'espace de stockage gratuit
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage100 Go d'espace en option
- upload250 Go en limite d'envoi
- home_pinServeurs en Europe
OneDrive constitue l’une des meilleures solutions pour les utilisateurs de PC. Son interface web figure par ailleurs parmi les plus complètes et conviviales du marché, que ce soit pour la gestion des documents et des contenus multimédia, ou bien le partage de fichiers et la collaboration en temps réel. S’il ne démérite pas sur les autres plateformes avec ses remarquables clients Mac, Android et iOS, son utilisation n’y est toutefois pas aussi transparente que celle de Dropbox. Microsoft a beaucoup amélioré ses technologies de synchronisation, mais il fait toujours l’impasse sur la compression des fichiers pour les transferts ainsi que sur la synchronisation via le réseau local.
Les principaux problèmes de OneDrive sont les mêmes que la plupart des géants du Cloud installés aux États-Unis. Dépourvu de cryptage de bout en bout (sans connaissance), l’éditeur et les autorités qui en feraient la demande peuvent accéder aux données stockées sur les comptes des utilisateurs. OneDrive possède néanmoins de nombreux points positifs, et ses offres pour les particuliers incluant la suite Office demeurent parmi les plus attractives du marché.
- Intégration native dans Windows et Office
- Partage, collaboration et productivité
- Interface web
- Gestion des photos
- Tarifs
- Espace de stockage gratuit
- Dossiers de sauvegarde imposés
- Pas de sécurité de bout en bout
- Confidentialité
- Serveurs installés aux États-Unis (comptes gratuits)
Quel stockage gratuit pour vos photos ?
Indéniablement l'un des pionniers du cloud pour le grand public, Microsoft a fait de OneDrive l'une des solutions de stockage sur le nuage les plus attractives du marché depuis quelques années déjà. Gratuitement, l’utilisateur pourra accéder à 5 Go d’espace (on peut monter à 100 Go en s'acquittant de 20€ par an par ailleurs), ce qui est assez peu par rapport à certains concurrents qui s’avèrent beaucoup plus généreux.
OneDrive intègre désormais le support natif des fichiers Markdown, qui peuvent être créés, édités et prévisualisés directement dans le navigateur. L'intelligence artificielle progresse également : Copilot fait son entrée dans le lecteur PDF, l'OCR mobile permet d'extraire du texte depuis des photos, et la recherche sémantique par description naturelle s'étend à l'Explorateur Windows.
En juin 2026, sur macOS, un nouveau moteur de synchronisation plus rapide et moins énergivore a été déployé. Une section pour les contenus partagés est en préparation sur toutes les plateformes pour structurer l’espace, attendue en juillet 2026. Une mise à jour de sécurité a aussi provoqué chez certains utilisateurs des liens OneDrive défaillants dans l’explorateur.
Photos : les fonctionnalités principales de OneDrive
Pour ce qui est de la photo, OneDrive est un outil simple qui permet principalement de stocker de manière sécurisée ses données et images sur le nuage. La bonne nouvelle, c’est que l’on retrouve la possibilité d’accéder et de modifier ses fichiers à partir de n’importe quel appareil (compatible Android, iOS, macOS, Windows). La synchronisation et la sauvegarde automatique des photos associées à un étiquetage par mots-clés (plus simple pour la recherche de fichiers précis) en font par ailleurs l'un des outils les plus aisés à prendre en main pour les amateurs de photos.
Si OneDrive n’est pas le service le plus complet dès lors que l’on parle de photo, il propose cependant le minimum basique des fonctionnalités nécessaires, associé à une ergonomie aisée à prendre en main. On regrette néanmoins que la version gratuite ne soit pas plus généreuse : avec seulement 5 Go d’espace offert, il ne fait aucun doute que les amateurs de photos de haute qualité arriveront vite à bout des capacités de OneDrive.
Piwigo - illimité / option d'essai gratuite 30 jours
Quel stockage gratuit pour vos photos ?
Piwigo est un service principalement consacré au stockage de photos en ligne, mais aussi à la gestion de ces dernières. Deux options d’utilisation s’offrent au consommateur : il peut décider de télécharger le logiciel open-source Piwigo gratuitement, ou se créer un compte sur le site Piwigo, et payer un extra pour bénéficier d'un stockage directement sur les serveurs de la société. Pour entrer dans les détails de la première option, c’est assez simple : il faut souscrire à une offre chez un hébergeur de sites internet et déployer soi-même son Piwigo afin d’uploader ses photos et les organiser. Côté sécurité, l’utilisation de Piwigo sera plus ou moins sécurisée en fonction de l’hébergeur choisi, il faut donc absolument prendre ce paramètre en compte si l’on décide de ne pas souscrire à l'abonnement payant.
L’autre option permet d’accéder directement à un espace Piwigo, mais il faudra pour cela souscrire à une formule payante - notez qu’une version d’essai gratuite de 30 jours est disponible, pour ceux qui souhaiteraient tester par eux-mêmes avant de prendre une décision. Le service a augmenté de façon significative ses tarifs il y a quelques mois, citant l'augmentation des coûts pour l'entreprise et la volonté de proposer du stockage de vidéos à leurs clients particuliers, ce qui n'était pas le cas lorsque l'abonnement était à très bas prix. Un changement à prendre en compte dans sa décision d'héberger ou non son propre Piwigo.
En utilisant la méthode gratuite de Piwigo (qui demande néanmoins un peu de débrouillardise et le tarif de l’hébergeur), le stockage est virtuellement illimité : tout dépend du serveur et de l’hébergeur choisi. L’application Piwigo devient ainsi un espace de stockage, mais aussi de gestion et de galerie photo. C’est donc une option de qualité pour les initiés.
Ente.io : 10 Go d'espace de stockage gratuit
- mood10 Go gratuits
- storageStockage payant de 50Go à 2To
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Europe
Ente Photos est un service de stockage dédié aux photos, qui met l'emphase sur la sécurité et la confidentialité des données de l'utilisateur. Ainsi, Ente offre un chiffrement de bout en bout des photos stockées dans le cloud, avec une sécurité supplémentaire sur la conservation des données. Chaque photo est ainsi stockée en trois copies différentes dans divers serveurs situés en Europe. Accessible sur Android, iOS, Windows, Linux ou Mac, il s'agit d'un outil pratique pour être sûr de ne jamais perdre ses précieux clichés.
- Un chiffrement de bout en bout.
- Diverses options de partage et de collaboration
- Facile à utiliser
- Affichage des albums pas forcément très pratique
Quel stockage gratuit pour vos photos ?
Ente.io s'impose comme une alternative intéressante aux mastodontes Google Photos ou Apple Photos. Ses nombreuses fonctionnalités et son interface facile à prendre en main en font un outil pratique, mais il faut avouer qu'il reste un peu conservateur quant à sa proposition gratuit… Si la plupart des services mis en avant dans ce comparatif dépassent aisément les 5 Go de stockage cloud accessibles gratuitement, Ente.io se limite à 10 Go auprès des nouveaux utilisateurs pas encore certains de se lancer dans un abonnement. L'outil indien compense malgré tout par des offres payantes plutôt attractives, oscillant entre les 2,49€ par mois pour 50 Go et 4,99 € par mois pour 200 Go.
Ente.io s'intègre désormais plus profondément dans Android : il est possible de sélectionner des photos depuis Ente dans d'autres applications, et les clichés pris depuis l'appareil photo s'ouvrent directement dans Ente. Ente Locker (le gestionnaire de documents chiffrés) a aussi évolué : accès aux fichiers en mode hors ligne sur mobile, partage via liens de collection, et ouverture de la bêta web sur locker.ente.com. La fonctionnalité "Memory Lane" a également été lancée : les souvenirs générés automatiquement peuvent désormais être partagés sous forme de liens, directement depuis l'application.
Photos : les principales fonctionnalités d'Ente.io
Ente.io se dédie principalement à la collecte, le stockage et l'édition de photos. Ce faisant, le projet offre tout un tas de fonctionnalités dédiées à la photo, avec notamment la possibilité d'éditer des données EXIF (à noter que l'éditeur est encore à l'heure actuelle assez rudimentaire), mais aussi la présence d'options de classement par album ou encore de flux chronologiques. Par ailleurs, Ente.io classe automatiquement les photos importées (par choix ou par synchronisation) par chronologie, ce qui rend l'emploi du service particulièrement aisé auprès des néophytes.
Parmi les dernières nouveautés, on compte notamment des fonctions sociales (on peut liker ou commenter des images), le téléchargement de fichiers ZIP, un nouveau rôle administrateur pour les albums et une amélioration des paramètres.
Par ailleurs, l'un des plus gros arguments de vente d'Ente.io réside dans la confidentialité des données et la sécurité : double authentification, chiffrement de bout en bout des données stockées sur le cloud, 3 serveurs pour préserver les données simultanément en cas de perte (Amsterdam, Francfort, Paris)
Cette emphase sur la sécurité est également présente pour le travail collaboratif/le partage : il est possible de partager des albums par le biais de liens protégés par un mot de passe, ou encore de faire expirer la validité de ces liens au bout d'un certain temps. Ente.io s'impose donc comme une solution pratique auprès des utilisateurs qui recherchent un outil de stockage sécurisé dédié exclusivement à la photo.
Dernièrement, Ente.io a franchi plusieurs étapes importantes : Ente Photos peut désormais être sélectionné comme application par défaut pour parcourir et envoyer ses photos sur Android, ce qui permet de l'utiliser directement depuis n'importe quelle autre application sans quitter son écosystème. L'outil de partage de texte Paste a été enrichi d'une protection par mot de passe bienvenue, et le très attendu Legacy Kit a été lancé, une façon de transmettre l'accès à son compte à un proche via un système de trois feuilles à QR code, sans que le secret ne transite jamais par les serveurs.
Côté IA, l'assistant privé Ensu a lui aussi bien évolué, avec l'intégration du modèle Gemma 4, la transcription vocale locale et des requêtes sur images désormais quasi instantanées.
Quel cloud choisir selon votre profil ?
Vous hésitez encore ? Voici nos recommandations directes selon votre situation.
Vous avez un Android et souhaitez une solution gratuite performante
Google Photos reste incontournable. Chaque compte Google dispose de 15 Go d'espace de stockage gratuit partagé entre Google Photos, Gmail et Google Drive, avec sauvegarde automatique et conservation sécurisée sur tous vos appareils. L'intelligence artificielle permet de retrouver facilement des souvenirs grâce à la recherche par lieu, personne, animal ou objet. Si vous dépassez le quota gratuit, Google One démarre à 1,99 €/mois pour 100 Go. Point de vigilance : de nombreux utilisateurs expriment des inquiétudes sur l'utilisation de leurs photos par Google à des fins d'entraînement d'IA et de ciblage publicitaire.
Vous utilisez un iPhone et voulez la solution la plus simple
iCloud est le choix naturel : la synchronisation est automatique et native sur tous vos appareils Apple. En 2026, iCloud+ propose notamment la Protection avancée des données, un chiffrement de bout en bout qui sécurise vos sauvegardes et photos : vous seul détenez les clés de déchiffrement, les rendant inaccessibles même en cas de piratage des serveurs. Avec 0,99 €/mois pour 50 Go, c'est la solution la moins chère pour les petits volumes. Son seul défaut : elle n'a guère d'intérêt si vous avez aussi un Android ou un PC Windows.
Vous êtes abonné Amazon Prime et prenez beaucoup de photos
Amazon Photos est inclus dans l’abonnement Prime et permet aux abonnés de stocker leurs photos en pleine résolution de façon illimitée, avec 5 Go pour les vidéos. Le service prend en charge certains formats RAW et propose des fonctions pratiques d’organisation, notamment la recherche et le classement par visages ou par albums.
Vous photographiez en RAW et cherchez un cloud sécurisé à long terme
Il supporte les aperçus RAW directement dans l'interface, offre des vitesses de transfert élevées et une juridiction suisse protectrice. pCloud propose trois formules en paiement unique : 199 € pour 500 Go, 399 € pour 2 To et 1 190 € pour 10 To, une offre qui devient rentable dès la troisième ou quatrième année. Pour une confidentialité maximale, l'option pCloud Crypto (chiffrement zero-knowledge) est disponible en supplément.
Vous êtes soucieux de la souveraineté de vos données (RGPD)
kDrive d'Infomaniak ou Joomeo sont les choix les plus solides. kDrive héberge toutes les données exclusivement dans des datacenters suisses, conformes au RGPD et à la loi suisse sur la protection des données (nLPD). Joomeo, solution lyonnaise, s'engage contractuellement à ne jamais compresser ni modifier vos fichiers originaux, avec un hébergement 100 % français.
Vous cherchez la confidentialité maximale, quitte à sacrifier le confort
Ente.io est une solution de stockage photo axée sur la confidentialité, avec chiffrement de bout en bout par défaut et code source ouvert. Le service conserve les photos chiffrées sur trois emplacements distincts en Europe, et propose des fonctions de recherche intelligente, de reconnaissance faciale sur l’appareil, ainsi que des albums et du partage chiffrés. Son offre de démarrage qui comprend 50 Go est affichée à 2,49 €/mois.
Portabilité et migration : et si vous voulez changer de service ?
Choisir un stockage cloud pour ses photos, c'est souvent un engagement sur le long terme. Des milliers de souvenirs s'accumulent, et déplacer sa bibliothèque ailleurs devient vite un chantier. Mieux vaut donc anticiper la question avant de s'engager.
Le risque de l'enfermement propriétaire
Certains services rendent la récupération de vos photos plus compliquée qu'il n'y paraît. Ce n'est pas anodin : Google Photos a par exemple mis fin à son stockage illimité en 2021, forçant des millions d'utilisateurs à revoir leur organisation du jour au lendemain. Une décision prise unilatéralement par un prestataire peut avoir des conséquences directes sur votre bibliothèque si vous n'avez pas préparé de porte de sortie.
Ce qu'il faut vérifier avant de choisir
Posez-vous deux questions simples : puis-je récupérer facilement l'ensemble de mes photos en cas de besoin, et dans quel format me seront-elles restituées ?
La plupart des services sérieux proposent un outil d'export permettant de télécharger sa bibliothèque en une seule opération. Google Photos dispose de Google Takeout, Apple d'un portail dédié, et des solutions comme pCloud ou kDrive permettent de télécharger ses fichiers directement depuis l'interface. L'essentiel est que vos photos vous soient restituées dans leur format d'origine (JPEG, HEIC ou RAW) et non dans un format propriétaire illisible ailleurs.
La bonne habitude à prendre
Ne stockez jamais vos photos à un seul endroit. La règle du 3-2-1 s'applique aussi aux particuliers : trois copies, sur deux supports différents, dont une copie hors ligne (disque dur externe). Le cloud est une sécurité supplémentaire, pas un substitut à la sauvegarde physique.
Conclusion
Lorsque l’on recherche un service de stockage sur le nuage, il est important de savoir ce que l’on veut réellement. S’il s’agit simplement d’alléger l’espace interne de son smartphone ou de son ordinateur en passant par internet, alors il sera bon de jeter principalement un œil aux capacités de stockage permises gratuitement par ces différents services. Et dans le domaine, Mega.nz, Google Photos ou kDrive font aisément partie des leaders, offrant 20 ou 15 Go d’espace aux utilisateurs qui ne souhaitent pas passer à une option premium.
Pour ceux qui recherchent principalement un outil de partage, la vitesse de transfert, la sécurité ou encore la synchronisation automatique des photos de son smartphone vers le service en question feront partie des données les plus importantes à prendre en compte lors de son choix. Et dans ce domaine, OneDrive, pCloud, iCloud (à condition de posséder un appareil de chez Apple) ou encore Google Photos font partie des solutions les plus adaptées.
Enfin, il y a les vrais photophiles, qui recherchent dans un outil de stockage de photos un moyen de pouvoir travailler leurs données et de profiter de fonctionnalités uniques. C’est précisément ce que proposent notamment Amazon Photos (et sa capacité unique d’impression directe et livraison de photos notamment) ou Joomeo : la possibilité pour les utilisateurs de profiter à la fois d’espace gratuit de stockage, mais aussi de fonctionnalités pour sublimer ses photos.
FAQ : les réponses à toutes vos questions
Quel est le meilleur cloud gratuit pour stocker des photos ?
Pour la capacité gratuite la plus généreuse, Mega offre 20 Go, suivi de Google Photos (5 à 15 Go) et kDrive (15 Go), puis pCloud et Icedrive (10 Go). Si vous êtes abonné Amazon Prime, Amazon Photos vous donne un stockage photo illimité sans frais supplémentaires, c'est l'offre gratuite la plus généreuse du marché pour les photos.
Comment sauvegarder automatiquement ses photos sur le cloud ?
Tous les services de cette sélection proposent une application mobile qui peut être configurée pour sauvegarder automatiquement vos photos en arrière-plan. Sur iPhone, activez la synchronisation dans les réglages de l'application choisie (Google Photos, iCloud, Amazon Photos, pCloud…). Sur Android, la procédure est similaire. Pensez à activer la sauvegarde uniquement en Wi-Fi pour éviter de consommer votre forfait mobile.
Quelle est la différence entre Google Photos et Google Drive ?
Google Drive est un service de stockage généraliste pour tous types de fichiers (documents, vidéos, archives…). Google Photos est une application dédiée à la gestion et au stockage de photos et vidéos, avec des fonctions d'organisation automatique par IA. Les deux services partagent le même quota de 5 à 15 Go inclus dans votre compte Google. Une photo stockée dans Google Photos occupe donc de l'espace dans votre Google Drive.
Peut-on stocker des fichiers RAW dans le cloud ?
Oui, mais tous les services ne les traitent pas de la même manière. pCloud permet d'afficher des aperçus RAW directement dans l'interface. Amazon Photos stocke les RAW en pleine résolution sans compression pour les abonnés Prime. Google Photos accepte les RAW mais les déduit du quota de stockage. iCloud gère nativement les formats RAW Apple et les fichiers HEIC. Joomeo s'engage à ne jamais compresser ni modifier les fichiers originaux. En revanche, Icedrive et kDrive stockent bien les fichiers RAW mais sans aperçu natif.
Quel cloud photo respecte le mieux le RGPD ?
Les services hébergés en Suisse (pCloud, kDrive d'Infomaniak) ou en France (Joomeo) offrent les meilleures garanties. Les services américains (Google, Amazon, Microsoft) sont soumis au Cloud Act américain, ce qui peut permettre aux autorités américaines d'accéder à vos données même si des serveurs sont en Europe. Pour la confidentialité maximale, les services avec chiffrement zero-knowledge (Ente.io, pCloud Crypto, Icedrive) garantissent que même le prestataire ne peut pas accéder à vos fichiers.
Que se passe-t-il si j'arrête de payer mon abonnement cloud photo ?
Cela dépend du service. Chez Google Photos, si vous dépassez le quota gratuit de 15 Go et arrêtez votre abonnement Google One, les nouvelles photos ne peuvent plus être sauvegardées, mais vos photos existantes restent accessibles pendant 2 ans. Chez Amazon Photos, si vous perdez votre abonnement Prime, vous repassez à la limite de 5 Go : les photos au-delà risquent d'être supprimées si vous ne libérez pas l'espace. Chez iCloud, vous disposez de 30 jours pour télécharger vos données après l'arrêt d'un abonnement payant. Pour les offres Lifetime (pCloud, Icedrive), le stockage est acquis définitivement, sauf en cas de cessation d'activité du prestataire.