Au-delà de l'open source : cette alternative à Google Photos veut gagner votre confiance en partageant tout

Pas facile d'être une alternative face à des géants ! Alors la meilleure chose à faire est sans doute de concentrer ses efforts pour gagner la confiance des utilisateurs face aux dérives des Big Tech. L'entreprise Ente a multiplié les travaux pour concevoir des applications riches et respectueuses de la vie privée des utilisateurs. Et maintenant, elle tente d'affirmer son engagement au-delà du code lui-même.

La page ente.com/open centralise plusieurs indicateurs : le revenu récurrent mensuel et annuel (les abonnements actifs qui assurent le fonctionnement continu du service), le nombre de clients payants et le nombre de comptes enregistrés, entre autres données. Ces chiffres sont mis à jour automatiquement en début de chaque mois, sans intervention manuelle. N'importe qui, utilisateur, observateur du secteur ou concurrent, peut ainsi suivre en temps quasi réel l'évolution de l'activité d'Ente.