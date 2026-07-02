Au-delà de l'open source : cette alternative à Google Photos veut gagner votre confiance en partageant tout

Comment montrer pattes blanches au maximum ? C'est le défi que s'est posé Ente, l'alternative chiffrée à Google Photos. Celle-ci vient de rendre publiques ses métriques d'entreprise : revenus récurrents, nombre de clients payants et comptes enregistrés.
Ces données sont accessibles sur une page dédiée et actualisées automatiquement chaque mois. L'idée est bien entendu d'afficher un maximum de transparence et de prolonger la publication du code source de ses applications, mais aussi de ses fichiers de design.
Revenus, clients et comptes : les données financières d'Ente désormais ouvertes au public
Pas facile d'être une alternative face à des géants ! Alors la meilleure chose à faire est sans doute de concentrer ses efforts pour gagner la confiance des utilisateurs face aux dérives des Big Tech. L'entreprise Ente a multiplié les travaux pour concevoir des applications riches et respectueuses de la vie privée des utilisateurs. Et maintenant, elle tente d'affirmer son engagement au-delà du code lui-même.
La page ente.com/open centralise plusieurs indicateurs : le revenu récurrent mensuel et annuel (les abonnements actifs qui assurent le fonctionnement continu du service), le nombre de clients payants et le nombre de comptes enregistrés, entre autres données. Ces chiffres sont mis à jour automatiquement en début de chaque mois, sans intervention manuelle. N'importe qui, utilisateur, observateur du secteur ou concurrent, peut ainsi suivre en temps quasi réel l'évolution de l'activité d'Ente.
L'intégralité du code source des applications de l'entreprise peut être consultée sur GitHub, où le projet cumule 27 000 étoiles. Les fichiers de design sont eux aussi accessibles sur Figma, et les équipes répondent aux questions de la communauté via Discord.
Le co-fondateur Vishnu reconnaît les risques de la démarche. D'un côté, une baisse visible des chiffres pourrait inquiéter les utilisateurs existants et déclencher un effet de spirale négative. Et puis, les concurrents disposeraient par ailleurs d'un accès direct aux données pour orienter leur propre stratégie. Mais selon l'entreprise, la transparence est un pari sur le long terme. Et cela implique d'accepter une certaine vulnérabilité en échange d'une relation de confiance durable avec ses utilisateurs.
Cette transparence est d'autant plus importante qu'Ente Technologies Inc. est une entreprise américaine constituée au Delaware, même si les salariés travaillent principalement depuis l'Inde et les Pays-Bas avec des données stockées en Europe.
Ente précise ne dépendre d'aucun capital-risque et se définit comme financièrement autonome. Cette position lui permet de prendre des décisions à contre-courant, sans subir la pression d'investisseurs orientés vers une croissance rapide à tout prix. La société souligne avoir construit sa base d'utilisateurs grâce à la satisfaction de ses clients, sans financement externe. L'engagement est ferme : les métriques resteront publiques dans la durée, y compris lors des périodes moins favorables pour l'activité.
- mood10 Go gratuits
- storageStockage payant de 50Go à 2To
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Europe
Ente Photos est un service de stockage dédié aux photos, qui met l'emphase sur la sécurité et la confidentialité des données de l'utilisateur. Ainsi, Ente offre un chiffrement de bout en bout des photos stockées dans le cloud, avec une sécurité supplémentaire sur la conservation des données. Chaque photo est ainsi stockée en trois copies différentes dans divers serveurs situés en Europe. Accessible sur Android, iOS, Windows, Linux ou Mac, il s'agit d'un outil pratique pour être sûr de ne jamais perdre ses précieux clichés.