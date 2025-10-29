Dans ce cercle d'amis, Tuta est également de la partie. L'entreprise allemande fournit un service de messagerie privée doté d'un chiffrement de bout en bout. Là encore, les deux parties ont négocié une ristourne à leurs abonnés. Les utilisateurs de Tuta bénéficient ainsi de 25% sur leur première souscription annuelle à Ente, et vice-versa.

Mais au-delà de ces accords commerciaux, l'idée est de sensibiliser les internautes sur les alternatives disponibles face aux services des GAFAM, voire de partager la même base d'utilisateurs. Ainsi, sur sa chaine YouTube, Vishnu Mohandas nous présente Mo Bar, le fondateur de Standard Notes, un service racheté par Proton en avril 2024. Il fait aussi la lumière sur Obscura VPN. Vladimir Prelovac et Andy Yen, respectivement fondateurs de Kagi et de Proton sont notamment en tête de liste pour ses prochains invités.

Si plusieurs services proposés par ces entreprises entrent directement en concurrence, elles fonctionnent aussi comme un écosystème où chaque maillon complète les autres. Un utilisateur peut protéger ses emails, mais être suivi à la trace par son moteur de recherche. Il peut verrouiller ses documents, mais héberger ses photos tout aussi personnelles sur un service moins sécurisé.

Pour lancer cette initiative, Ente.io a publié PrivacyPack, permettant aux internautes d'illustrer et de partager sur les réseaux la manière dont ils ont migré vers une solution respectueuse de la vie privée.