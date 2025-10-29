Entre des réformes politiques sécuritaires et des campagnes marketing toujours plus intrusives, la vie privée des utilisateurs est de plus en plus menacée. Face à ce constat, les entreprises militant pour la confidentialité des données semblent aujourd'hui vouloir se rapprocher.
Si l'objectif de toute entreprise est de faire de l'argent, la mission, elle, représente ses valeurs. Or parfois, quand plusieurs entités partagent le même idéal, elles sont plus fortes ensemble.
Des services complémentaires pour un écosystème uni
Il y a quelque temps, nous présentions ici Ente.io, cette alternative à Google Photos qui propose un chiffrement de bout en bout. Les développeurs ne cessent de peaufiner leur service et leurs applications afin de concilier modernité et vie privée. Et depuis peu, l'entreprise entend construire un réseau en se rapprochant d'autres sociétés défendant la notion même du chiffrement.
C'est ainsi que Vishnu Mohandas, fondateur et PDG de l'entreprise, s'est rapproché de Kagi, proposant un moteur de recherche premium et privé particulièrement apprécié face aux solutions alternatives comme DuckDuckGo ou Qwant. Kagi développe d'ailleurs le navigateur Orion, qui ne nous a pas laissé indifférent (mais c'est une autre histoire). Dans le cadre de ce rapprochement, les abonnés à Ente.io peuvent bénéficier de 3 mois gratuits à l'offre Professionnelle de Kagi Search. À l'inverse, les adeptes de Kagi auront le droit à 25% sur Ente.io.
Dans ce cercle d'amis, Tuta est également de la partie. L'entreprise allemande fournit un service de messagerie privée doté d'un chiffrement de bout en bout. Là encore, les deux parties ont négocié une ristourne à leurs abonnés. Les utilisateurs de Tuta bénéficient ainsi de 25% sur leur première souscription annuelle à Ente, et vice-versa.
Mais au-delà de ces accords commerciaux, l'idée est de sensibiliser les internautes sur les alternatives disponibles face aux services des GAFAM, voire de partager la même base d'utilisateurs. Ainsi, sur sa chaine YouTube, Vishnu Mohandas nous présente Mo Bar, le fondateur de Standard Notes, un service racheté par Proton en avril 2024. Il fait aussi la lumière sur Obscura VPN. Vladimir Prelovac et Andy Yen, respectivement fondateurs de Kagi et de Proton sont notamment en tête de liste pour ses prochains invités.
Si plusieurs services proposés par ces entreprises entrent directement en concurrence, elles fonctionnent aussi comme un écosystème où chaque maillon complète les autres. Un utilisateur peut protéger ses emails, mais être suivi à la trace par son moteur de recherche. Il peut verrouiller ses documents, mais héberger ses photos tout aussi personnelles sur un service moins sécurisé.
Pour lancer cette initiative, Ente.io a publié PrivacyPack, permettant aux internautes d'illustrer et de partager sur les réseaux la manière dont ils ont migré vers une solution respectueuse de la vie privée.