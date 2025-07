En publiant notre avis sur la dernière version de Safari l'été dernier, nous avions apprécié plusieurs points, à commencer par un peu d'originalité au sein de cette masse de navigateurs basés sur Chromium. Entre un design soigné et minimaliste et une intégration poussée à macOS, Safari s'enrichit d'années en années. Mais avec macOS 26 Tahoe qui pointe son nez, les choses vont radicalement changer. L'interface Liquid Glass prend le dessus et Safari, lui, prend des airs de Google Chrome. Pire, Apple a retiré le mode compact du navigateur et la barre des favoris est devenue illisible. À l'heure où nous écrivons ces lignes, rien n'a changé dans la bêta Dev 3.

Orion Browser se base sur la version minimaliste de Safari et repousse les limites en proposant une version survitaminée du navigateur Web d'Apple.

Interrogé par nos soins, Vladimir Prelovac, anciennement vice-président de GoDaddy et fondateur et PDG de Kagi affirme : "En 2018, j'étais un utilisateur satisfait de Safari, mais je remarquais de plus en plus la lenteur de son développement et l'absence de certaines fonctionnalités que je considérais essentielles pour un navigateur web. Parallèlement, nous lancions le moteur de recherche Kagi avec un modèle d'abonnement payant, et je me suis rendu compte que les navigateurs étaient encore plus importants que la recherche. J'ai également réalisé que tous les navigateurs sur le marché étaient financés par les données et l'attention des utilisateurs (via la publicité directe ou indirecte). Je souhaitais donc un navigateur que je pouvais financer directement avec mon argent, en ayant la certitude que toutes les décisions prises dans ce navigateur seraient dans mon meilleur intérêt."

Actuellement disponible sur macOS et iOS, le navigateur Orion devrait également s'inviter sur Windows et Android par la suite. C'est en tout cas listé sur la feuille de route. Voici 7 raisons de l'essayer et peut-être de l'adopter.