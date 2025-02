Le panneau latéral est plus discret. Cet effet de verre glacé le transforme en une sorte de dock au sein duquel nous repérons immédiatement deux nouvelles icônes pointant vers les fonctionnalités phares d'Opera Air : les Boosts et Faire une pause. Concrètement, il s'agit pour Opera de vous aider à gérer votre stress, à améliorer votre concentration et maintenir votre équilibre émotionnel tout au long de la journée. Tout un programme !

Le panneau latéral reprend exactement les mêmes éléments qu'au sein d'Opera, à la différence prêt que certains ne sont pas affichés par défaut. Il faudra, par exemple, se rendre dans les paramètres pour activer l'affichage du lecteur audio par défaut ou de l'outil de partage My Flow, lequel d'ailleurs n'apporte pas de confirmation visuelle lors de l'ajout d'un élément à son fil. Pour aller encore plus loin et greffer n'importe quelle application web au sein du panneau latéral, il est toujours possible se rendre sur opera://flags/#sidebar-site-panel puis d'activer l'option avant de redémarrer le navigateur.