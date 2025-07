Cette sélection de 10 produits combine le meilleur des mondes : des objets connectés pour suivre votre activité au poignet, des robots pour entretenir jardin et piscine sans lever le petit doigt, et de l’équipement high-tech pour profiter pleinement de l’été, à la maison comme en déplacement. Apple, Samsung, Google, Philips… les plus grandes marques répondent présentes, avec des baisses de prix qui tombent à pic pour les vacances.

Côté image, la TV Philips Ambilight 55” offre une expérience immersive parfaite pour les soirées sport ou films à la maison. Notre test complet lui a d’ailleurs attribué la note de 8/10 pour la qualité de ses contrastes et son interface fluide sous Google TV. Ajoutez à cela un projecteur nomade, un Pixel 9 en pack avantageux, ou encore une Apple Watch SE 2 à prix contenu, et vous obtenez une sélection taillée sur mesure pour un été connecté, pratique et plein de bonnes affaires.