Célèbre tablette tactile signée Apple, l’iPad 10e génération reprend ce qui fait le succès d’Apple : un équilibre parfait entre design, puissance et simplicité. Son écran Liquid Retina de 10,9 pouces offre une excellente lisibilité et une belle précision d’image. Grâce à la puce A14 Bionic, on profite d’une fluidité impeccable, que ce soit pour du multitâche, des jeux légers ou des appels vidéo.

L’intégration du port USB-C et la compatibilité avec le Magic Keyboard Folio et l’Apple Pencil (1re génération) renforcent son intérêt pour les usages créatifs et professionnels.