Pourquoi choisir cette tablette ?

Avec son format compact de 8,3 pouces et sa puissance assurée par l’A17 Pro, l’iPad mini 7 reste une option de choix pour ceux qui veulent une tablette légère, transportable et capable de tout faire, du jeu au dessin.

Notre avis

L’iPad mini 7 conserve le design de son prédécesseur, élégant et premium, dans un format ultra-portable de moins de 300 g. Son écran LED, bien calibré et compatible HDR, offre une image agréable, mais souffre d’une fréquence figée à 60 Hz, un vrai frein face à la concurrence.

Côté performances, l’A17 Pro assure une fluidité exemplaire dans toutes les tâches, du montage vidéo aux jeux les plus gourmands, et l’autonomie atteint facilement la journée complète. Mais l’absence d’Apple Intelligence en Europe et un tarif élevé limitent son attrait. Cette tablette s’adresse avant tout aux inconditionnels des petits écrans prêts à payer le prix fort pour la portabilité et la puissance.