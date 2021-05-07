Quelle est la meilleure tablette pour votre besoin ? Le marché de la tablette, certes moins florissant qu'il y a quelques années, n'en demeure pas moins vigoureux et les références restent donc nombreuses. Pour vous aider à faire votre choix, nous testons régulièrement les nouveautés. Voici les meilleures selon Clubic !
Notre sélection des meilleures
tablettes en 2025
iPad mini 7 : la petite tablette à emporter partout
Galaxy Tab S9 FE : une tablette accessible avec stylet inclus
Xiaomi Pad 6 : la tablette à petit prix
iPad Air M3 : performances et efficacité énergétique au top
OnePlus Pad 3 : Android premium sans compromis
ASUS ProArt PZ13 : La 2-en-1 créative et robuste
Comment avons-nous sélectionné les meilleures tablettes ?
Afin de vous proposer cette sélection des meilleures tablettes, nous testons chaque année les nouveautés qui sortent sur ce marché, via un protocole de test strict. Chaque tablette est testée pendant une semaine minimum, en conditions réelles. Nous prêtons attention aux critères suivants.
- Design et ergonomie : analyse de la taille, du poids, de l’orientation prévue, des matériaux (aluminium, plastique), de la qualité du verre et du nombre de haut-parleurs.
- Écran : type de dalle (OLED, LCD), qualité des contrastes et des couleurs, luminosité, résolution, fréquence de rafraîchissement, justesse des couleurs, compatibilité HDR.
- Performances : mesures via AnTuTu, Geekbench 6, 3DMark et PCMark pour évaluer CPU, GPU, NPU, polyvalence et autonomie préliminaire. Vérification du maintien des performances (thermal throttling) et de la connectivité (Wi-Fi, 4G/5G).
- Interface : fluidité, intuitivité, personnalisation, absence de pollution logicielle (bloatware/publicités), compatibilité avec les applications, qualité du suivi logiciel (durée des mises à jour).
- Fonctionnalités et accessoires : prise en compte des claviers, stylets ou autres périphériques fournis.
- Photo et vidéo : évaluation technique des capteurs, qualité des clichés (piqué, exposition, bruit), et analyse de fonctions avancées comme le LiDAR sur certains modèles.
- Autonomie : mesure via PCMark Battery Test puis usage réel sur une journée type, observation de la recharge et de sa rapidité.
À l'issue des tests, les tablettes qui se démarquent de leurs prédécesseuses viennent les remplacer dans la sélection.
iPad mini 7 : la petite tablette
à emporter partout
Petite mais performante, la tablette 8,3 pouces d’Apple reste une référence pour les amateurs de format compact.
- Un format toujours aussi agréable et léger
- L'A17 Pro offre d'excellentes performances
- iPadOS et l'écosystème d'applications
- Une bonne journée d'autonomie
- Un écran LED 60 Hz anachronique
- Apple Intelligence manque à l'appel
- Charge lente
- Bien trop cher
|Processeur
|Apple A17 Bionic
|Type d'écran
|LCD tactile
|Type de Dalle
|IPS
|Taille d'écran
|8.3 pouces
|Mémoire interne
|128Go
Pourquoi choisir cette tablette ?
Avec son format compact de 8,3 pouces et sa puissance assurée par l’A17 Pro, l’iPad mini 7 reste une option de choix pour ceux qui veulent une tablette légère, transportable et capable de tout faire, du jeu au dessin.
Notre avis
L’iPad mini 7 conserve le design de son prédécesseur, élégant et premium, dans un format ultra-portable de moins de 300 g. Son écran LED, bien calibré et compatible HDR, offre une image agréable, mais souffre d’une fréquence figée à 60 Hz, un vrai frein face à la concurrence.
Côté performances, l’A17 Pro assure une fluidité exemplaire dans toutes les tâches, du montage vidéo aux jeux les plus gourmands, et l’autonomie atteint facilement la journée complète. Mais l’absence d’Apple Intelligence en Europe et un tarif élevé limitent son attrait. Cette tablette s’adresse avant tout aux inconditionnels des petits écrans prêts à payer le prix fort pour la portabilité et la puissance.
Galaxy Tab S9 FE : une tablette accessible
avec stylet inclus
Une tablette milieu de gamme signée Samsung, pensée pour la prise de notes, le dessin et le visionnage, mais qui souffre de quelques compromis techniques.
- Excellente autonomie
- Le S Pen, fonctionnel et pratique
- Le mode DeX local pour le multitâche
- Un écran aux tons trop froids
- Des performances en dents de scie (surtout le modèle 6 Go)
- Interface toujours un peu chaotique
- Toujours un peu trop chère
|Processeur
|Mali-G68 MP5
|Mémoire vive (RAM)
|8Go
|Type d'écran
|LCD tactile
|Type de Dalle
|IPS
|Taille d'écran
|10.9 pouces
|Mémoire interne
|256Go
Pourquoi choisir cette tablette ?
Idéale pour les artistes et preneurs de notes à la recherche d’un format 10,9 pouces avec stylet fourni, la Galaxy Tab S9 FE brille par son autonomie et sa qualité de fabrication. Son mode DeX local permet un multitâche fluide pour un usage bureautique léger.
Notre avis
La Galaxy Tab S9 FE conserve l’ADN design haut de gamme de la série S, avec un châssis en aluminium élégant et un stylet inclus. Son autonomie est remarquable, tout comme le confort du S Pen pour écrire ou dessiner. Cependant, son écran LCD reste en retrait face à la concurrence OLED, et ses performances varient selon la configuration mémoire choisie (préférez 8 Go de RAM).
Pour un usage multimédia, créatif ou de prise de notes, c’est une bonne option, mais pour du travail plus poussé ou un affichage haut de gamme, mieux vaut se tourner vers une Tab S9 ou un iPad.
Xiaomi Pad 6 : la tablette à petit prix
Une tablette 11 pouces soignée vraiment pas chère pensée pour streaming, web et bureautique, avec une autonomie solide.
- Design élégant pour une excellente prise en main
- Écran 144 Hz
- MIUI 14, un système simple et complet
- Des performances suffisantes pour les usages les plus courants
- Wi-Fi 6
- Autonomie remarquable et charge rapide
- Une partie audio un peu en dessous
- Des latences dans les jeux vidéo
- Un appareil photo sans relief
- Un multitâche complet à l'interface confuse
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 870
|Mémoire vive (RAM)
|8Go
|Type d'écran
|LCD tactile
|Type de Dalle
|IPS
|Taille d'écran
|11
|Mémoire interne
|256Go
Pourquoi choisir cette tablette ?
Pour un usage quotidien familial ou étudiant, elle combine grand écran fluide 144 Hz, ergonomie MIUI 14, Wi‑Fi 6 et excellente endurance. Son positionnement abordable en fait une alternative convaincante aux modèles plus coûteux.
Notre avis
La Pad 6 marque une vraie montée en gamme : châssis aluminium, profil fin et poids contenu améliorent nettement la prise en main. L’écran LCD 2,8K à 144 Hz est agréable pour la vidéo et la navigation, avec HDR10 et Dolby Vision. MIUI 14 reste clair et efficace, et la connectivité Wi‑Fi 6 répond aux besoins modernes.
Côté limites, le Snapdragon 870 tient la route pour les apps et le multitâche léger, mais impose des concessions en jeu (résolution et fluidité). L’audio manque de coffre et sature vite, et les gestes du multitâche demandent un temps d’adaptation. En revanche, l’autonomie est excellente et la recharge 33 W — avec bloc fourni — est un vrai plus à ce niveau de prix.
iPad Air M3 : performances et efficacité énergétique au top
Une tablette 13 pouces ultra-puissante idéale pour tous vos travaux et loisirs.
- Une dalle parfaitement calibrée et réactive
- Puce M3 qui brille dans toutes les situations
- iPadOS 18 est toujours aussi agréable
- Compatible Apple Intelligence
- Autonomie d'une journée
- Un design qui lasse
- Qualité photo qui n'a pas évolué depuis 5 ans
- Un simple écran LCD
- Fréquence de rafraichissement bloquée à 60 Hz
- Seulement 128 Go de stockage en entrée de gamme
|Processeur
|M3
|Mémoire vive (RAM)
|16Go
|Type d'écran
|LCD tactile
|Type de Dalle
|IPS
|Taille d'écran
|13
|Mémoire interne
|128Go
Pourquoi choisir cette tablette ?
Pour ceux qui veulent une puissance de calcul exceptionnelle dans un format fin et léger, avec iPadOS et toutes ses applications optimisées. Parfaite pour remplacer un PC léger en déplacement ou profiter de multimédia haut de gamme.
Notre avis
L’iPad Air M3 reprend exactement la formule du M2, en y ajoutant la puce M3 pour un petit gain de performances (+13 à 15 % sur Geekbench). L’écran reste très agréable grâce à un calibrage exemplaire, mais plafonne toujours à 60 Hz. L’audio est équilibré, la connectivité complète (Wi-Fi 6E, 5G en option), et l’autonomie tient une journée entière. On regrette surtout l’absence de réelles nouveautés matérielles, surtout face à une concurrence Android plus innovante à prix inférieur.
OnePlus Pad 3 : Android premium sans compromis
Une tablette 13,2 pouces haut de gamme, puissante et endurante, qui rivalise avec Apple et Samsung à prix contenu.
- Une belle tablette fine et équilibrée
- Bel écran lumineux 144 Hz
- Des performances remarquables
- Une autonomie longue durée
- OxygenOS, très agréable à l'usage
- L'audio manque de relief
- Une dalle LCD très sensible aux reflets
- Une IA embarquée qui manque d'ambition
- Deux capteurs photo qui font de la figuration
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite
|Mémoire vive (RAM)
|12Go
|Type d'écran
|LCD tactile
|Type de Dalle
|IPS
|Taille d'écran
|13,2 pouces
|Mémoire interne
|256Go
Pourquoi choisir cette tablette ?
Pour ceux qui veulent un grand écran fluide, des performances de pointe et une excellente autonomie, le tout dans un design premium et un prix bien inférieur aux iPad Pro ou Galaxy Tab S haut de gamme.
Notre avis
La OnePlus Pad 3 combine un écran 13,2 pouces 3,4K 144 Hz très lumineux, un Snapdragon 8 Elite au top et une autonomie record dépassant les 12 h en usage mixte. L’expérience logicielle OxygenOS est agréable, avec une bonne intégration aux PC et Mac, mais l’IA reste anecdotique. L’audio déçoit un peu et la photo reste secondaire, mais la fluidité, la finition et le prix placé en font une alternative très solide aux références Apple et Samsung.
ASUS ProArt PZ13 – La 2-en-1 créative et robuste
Une tablette Windows OLED 13,3 pouces avec clavier détachable, pensée pour les créateurs, mais surtout à l’aise en intérieur.
- Placement tarifaire intéressant (nombreux accessoires fournis)
- La dalle OLED parfaitement calibrée
- Autonomie généreuse (10 à 12 heures)
- Le lecteur de cartes SD plein format (rarissime sur une tablette)
- Performances limitées du Snapdragon X Plus en usage créatif
- Tablette peu adaptée à une vraie utilisation en extérieur
- Écran très brillant, pas assez lumineux
- Pas de prise jack de 3,5 mm
|Processeur
|Snapdragon X Plus X1P-42-100
|Taille de la mémoire
|16Go
|Carte graphique
|iGPU Qualcomm Adreno
|Taille de l'écran
|13.3 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
Pourquoi choisir cette tablette ?
Idéale pour les créateurs qui travaillent surtout en intérieur, elle offre un écran OLED très précis, une bonne autonomie et un équipement complet, le tout à un prix compétitif pour une 2-en-1 Windows.
Notre avis
Avec son châssis solide et son clavier bien conçu, la ProArt PZ13 s’impose comme une alternative abordable à la Surface Pro 11. L’écran OLED séduit par ses couleurs fidèles et son contraste infini, parfait pour la retouche photo légère ou le visionnage vidéo. Les nombreux accessoires fournis ajoutent de la valeur.
En revanche, son Snapdragon X Plus montre vite ses limites en montage vidéo ou en 3D, et sa luminosité trop faible, combinée à un écran très réfléchissant, réduit l’usage en extérieur. Dommage pour une machine présentée comme baroudeuse. En intérieur, elle reste une excellente tablette Windows, bien équipée et endurante.
Tablette tactile : les réponses à toutes vos questions
Combien coûte une tablette ?
Combien coûte une tablette ? Le prix d’une tablette varie selon la qualité de ce que vous souhaitez vous offrir. Une bonne tablette d’entrée de gamme vous coûtera environ 150 € mais le prix des meilleures tablettes du marché peut dépasser les 1000 €.
Peut-on téléphoner avec une tablette ?
Oui, vous pouvez tout à fait téléphoner avec une tablette, si vous disposez d’une carte SIM et que vous avez choisi une tablette compatible avec le réseau cellulaire (ce qui est le cas de l'écrasante majorité des tablettes sur le marché).
Sans carte SIM, vous pouvez téléphoner à vos proches via des applications comme Skype, WhatsApp ou encore Facebook Messenger, pour peu que vous soyez connecté(e) à internet.
Que peut-on faire avec une tablette ?
Ce que vous pouvez faire avec une tablette dépend de la qualité du produit que vous achetez. Sur tous les modèles, vous pouvez regarder des contenus vidéos, utiliser des applications basiques, téléphoner, écouter de la musique, prendre des photos ou encore naviguer sur internet.
Les produits les plus avancés vous offrent une qualité d'affichage incomparable pour vos contenus videos et sont capables de faire tourner des applications et des logiciels avec la même puissance qu'un PC.
Puis-je travailler avec ma tablette ?
Au départ la tablette tactile était un simple appareil de consommation de médias. En une décennie les choses ont considérablement évolué et de plus en plus de modèles permettent d'ajouter un clavier et une souris ou un trackpad pour rapprocher l'appareil d'un ordinateur.
Si vous prévoyez d'utiliser votre tablette pour réaliser un peu de bureautique, portez-vous sur celles proposant un système adapté à cet usage. Pour les métiers plus créatifs, n'oubliez pas de noter la possibilité ou non d'utiliser un stylet tiers, ou celui proposé en option par le constructeur.
Les performances, c'est vraiment important ?
La tablette est avant tout un ordinateur tactile. Comme pour un PC, le processeur et la quantité de mémoire disponible sera un critère de choix important. Sans rentrer dans la technique, un prix très agressif est source de compromis et un appareil peu cher sera suffisant pour quelques taches simples mais n'aura pas assez de puissance pour les applications les plus gourmandes, notamment pour les jeux vidéo.
Tout dépend de votre usage !
Quel stockage choisir pour mon utilisation ?
Là encore, tout dépend de votre utilisation. 32 ou 64 Go suffiront largement à la plupart des foyers, qui regardent uniquement des séries et des films en streaming à la maison et ne téléchargent que quelques applications.
Si vous prévoyez d'utiliser massivement votre tablette en mobilité, et donc de télécharger beaucoup de fichiers et de contenus afin de pouvoir l'utiliser sans accès à Internet, privilégiez les plus grosses capacités de stockage disponibles.
Quelle tablette pour regarder des films ?
Pour choisir une excellente tablette pour regarder des films, choisissez un modèle avec une bonne résolution d'écran, une grande autonomie et un son de qualité. Vous cherchez les meilleurs modèles en la matière ? Prenez le temps de lire notre comparatif, nous vous les présentons tous !
Quelle tablette pour jouer ?
Pour jouer aux jeux vidéo, nous vous recommandons de choisir une tablette avec un écran de grande taille (minimum 10 pouces) et un poids léger (maximum 500 grammes). La qualité du processeur et de l'affichage sera également importante, afin de faire tourner les jeux de la façon la plus optimale possible.
Quelle tablette pour dessiner ?
Pour dessiner, nous vous recommandons de choisir une tablette équipée d'un stylet et d'une interface utilisateur intuitive. Nous vous recommandons également de choisir une tablette puissante, afin de vous assurer qu'elle puisse faire tourner vos logiciels de dessin et de montage.
Quelle marque de tablette choisir ?
Apple reste une référence avec ses iPad, mais Samsung, Xiaomi et Lenovo proposent des bonnes tablettes sous Android. Avec sa gamme Surface, Microsoft fait le choix de l'ordinateur sous Windows transformable en tablette.
Pour aller plus loin
Si vous souhaitez consulter uniquement les tablettes pour un usage spécifique, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleures tablettes pour enfants, mais aussi notre comparatif des meilleures tablettes graphiques.
Si les marques sont votre principal critère de choix, nous vous proposons également notre comparatif des meilleures tablettes Android, des meilleures tablettes Samsung et des meilleurs iPad.
Enfin, si la taille de l'écran est votre principale préoccupation, vous pouvez aussi consulter notre comparatif des meilleures tablettes 8 pouces et 10 pouces pour guider votre choix.