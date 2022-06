Test realme Pad Mini : petit format et petit prix, la formule gagnante pour cette tablette 8 pouces ?

Impossible également de profiter de vos contenus Full HD en streaming. Si encore une fois les yeux les moins exigeants n’y trouvent rien à redire, les spectateurs les plus attentifs seront forcément déçus et se tourneront vers leurs smartphones, peut-être un peu petits mais bien plus précis et proposant des fonctionnalités comme le HDR qui pointent ici aux abonnés absents.

realme propose trois réglages de couleurs dans les réglages. Le mode standard, activé par défaut, nous a paru un tantinet trop froid et tire un peu vers le bleu mais reste le plus correctement calibré des trois options. Les modes «Chaud » et « Cool » sont quant à eux à éviter, realme ayant eu tendance à aller un peu loin dans ses pré-réglages. Vous pouvez également choisir votre propre teinte dans le nuancier proposé pour ceux souhaitant un réglage parfaitement personnalisé.