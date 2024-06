Test iPad Pro 2024 : une tablette à la puissance démesurée, mais pour qui ?

Tous ces aménagements permettent à l'iPad Pro 11 pouces d'afficher une épaisseur de 5,3 mm, soit 0,6 mm gagné d'une génération à l'autre. Le poids a également été diminué avec 20 g gagnés par rapport au précédent iPad Pro. Nous avons également pu prendre en main le modèle 13 pouces, encore plus fin avec une épaisseur de 5,1 mm et 100 g plus léger que le modèle de 2022.

L'iPad Pro (2024) est bien plus maniable et agréable à utiliser que son prédécesseur. Les quelques millimètres en moins semblent dérisoires sur le papier, mais offrent une bien meilleure prise en main et les quelques grammes gagnés permettent de l'utiliser sur une plus longue période à bout de bras sans risquer la tendinite. Après quelques jours, nous serions presque tentés de dire que nous préférons le modèle 11 pouces à son grand frère de 13 pouces. Si le grand écran offre un meilleur confort de visionnage, l'appareil reste encombrant et peu pratique à utiliser dans un canapé ou en mobilité. Le modèle 11 pouces se rapproche plus du format d'un cahier et se transporte plus facilement.