Passons rapidement sur ce nouvel étui/clavier pour l'iPad Air M3. Il intègre désormais 14 touches de fonction pour contrôler le volume, la luminosité de la tablette ou pour verrouiller et déverrouiller l'appareil. Le design reste identique au précédent modèle, avec une couche de revêtement doux en silicone. La frappe est assez ferme, mais pas autant que l'excellent clavier pour iPad Pro que j'utilise régulièrement en déplacement, et qui bénéficie en outre d'une base en aluminium plus robuste et premium. On peut quand même saluer la qualité du trackpad, réactif et plus large, et l'intégration d'un port USB-C qui offre une vitesse de charge équivalente à celle de l'iPad, mais déplorer un prix de 349€ qui ne bouge, et reste très élevé à notre gout.