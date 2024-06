Qu'est-ce qu'Apple Intelligence, l'IA qui arrive sur votre iPhone et votre Mac ?

Siri va en outre analyser le contenu affiché à l'écran pour proposer des réponses plus pertinentes. Par exemple, si un ami vous envoie sa nouvelle adresse par message, il suffit d'appeler Siri et de lui demander d'ajouter l'adresse à la fiche contact. Siri comprendra tout seul de qui vous parlez, et l'information à prendre en compte.

Plus largement, Siri va analyser en permanence les informations et documents contenues dans votre iPhone ou votre Mac pour gagner en compréhension et en efficacité. L'assistant pourra ainsi retrouver un numéro de téléphone, une photo envoyée en pièce jointe ou encore un lien URL rapidement d'une simple requête. Apple met l'emphase sur la sécurité, et affirme que le traitement de ses données sera réalisé en local, sans connexion à ses serveurs, pour garantir la confidentialité des utilisateurs.