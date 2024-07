iOS 18 serait lancé sans Apple Intelligence

Par Marc Zaffagni

Mon intérêt pour la high-tech remonte aux années 1980, lorsque je découvris l'informatique grâce à mon Amstrad CPC 6128 ! Avec 25 ans d'expérience dans la presse spécialisée, j’ai suivi au plus près les grandes évolutions technologiques qui ont façonné notre quotidien. Pour Clubic, je suis et décrypte l'actualité high-tech avec le souci d'une information rigoureuse et didactique.