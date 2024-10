Dans six mois, les utilisateurs européens d'Apple pourront ainsi voir débarquer sur leur iPhone « de nombreuses fonctionnalités clés d'Apple Intelligence, notamment les Outils d'écriture, Genmoji, un Siri repensé avec une compréhension linguistique plus riche, l'intégration de ChatGPT, et bien plus encore. »

Ce lancement devrait être effectué lors de la sortie d'iOS 18.4 et d'iPadOS 18.4, mise à jour qui pourrait être celle à partir de laquelle le déploiement d'Apple Intelligence sera entièrement complété - pour les langues prises en charge.

À noter par ailleurs que seuls certains appareils supporteront Apple Intelligence :

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ;

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max ;

iPad avec puce A17 Pro ou M1 (et modèles ultérieurs) ;

Mac avec puce M1 (et modèles ultérieurs).

Alors, pressé ?