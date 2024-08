En cause, la législation sur les marchés numériques (DMA). Apple craint que les exigences d'interopérabilité imposées par cette loi ne l'obligent à compromettre la sécurité et la confidentialité des données de ses utilisateurs. Or, l'un des arguments mis en avant pour promouvoir Apple Intelligence est la sécurité des données des utilisateurs, principalement traitées sur l'appareil. Selon l'entreprise, les régulateurs européens pourraient l'obliger à ouvrir certaines parties de son écosystème au nom du texte, compromettant potentiellement ces informations.