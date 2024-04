iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max : les premières caractéristiques auraient fuité, ce que l'on sait

Pour la photo, l'iPhone 16 conserverait ses deux capteurs, avec un grand-angle 48 mégapixels et un ultra grand-angle 12 mégapixels. Les iPhone 16 Pro pourraient quant à eux bénéficier d'un tout nouveau capteur ultra-grand-angle 48 mégapixels, tandis que le capteur principal serait plus large.

Les iPhone 16 Pro utiliseraient enfin un système de batteries empilées pour une densité énergétique plus importante, et possiblement un chargement plus rapide.

Les iPhone 16 et 16 Pro devraient être présentés à la rentrée 2024, probablement au début du mois de septembre, et disponibles quelques jours plus tard à des prix qui ne devraient pas augmenter par rapport à la génération précédente.