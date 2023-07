Apple : ce "petit truc" en plus qui va tout changer sur l'appareil photo du futur iPhone 16 Pro Max

Au fil des années, les smartphones ont acquis de telles capacités photo qu'ils ont réussi chez beaucoup à remplacer les appareils de base. Une tendance que va continuer Apple avec sa prochaine gamme de smartphone programmée pour dans un an, l'iPhone 16, si l'on en croit les informations du leaker Digital Chat Station.

D'après ce dernier, l'iPhone 16 Pro Max devrait bénéficier d'un capteur « super téléphoto ». Dans le détail, cette nouveauté, qui devrait offrir un zoom beaucoup plus performant, verrait sa taille passer du capteur 1/1.28 pouce présent au sein des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max (et sûrement de l'iPhone 15 Pro Max) à un capteur de taille 1/1.14 pouce.